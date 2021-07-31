Ізраїль утилізує вакцин майже на $2 млн

Ізраїль почав вакцинацію людей старше 60 років третьої дозою вакцини на тлі зростання захворюваності

Ізраїль має намір утилізувати 80 000 одиниць вакцин проти Covid-19, термін придатності яких закінчується опівночі 1 серпня, повідомляє Times of Israel.

Зазначається, що приблизна вартість вакцин «Pfizer-BioNTech», які підлягають утилізації, становить 6 млн в шекелів ($ 1,8 млн).

«Держава Ізраїль управляє своїми запасами вакцин, звертаючи увагу на термін придатності продукту», – заявили в міністерстві охорони здоров'я.

Кілька днів тому Ізраїль почав вакцинацію людей старше 60 років третьої дозою вакцини на тлі зростання захворюваності.

Раніше повідомлялося, що фахівці з США зіткнулися з питанням про те, як вчинити з мільйонами доз вакцини від коронавірусу компанії Johnson & Johnson (J & J) - термін придатності препарату закінчувався протягом декількох тижнів.

Нагадаємо, глава МОЗ Віктор Ляшко розповів, чи будуть в Україні щеплювати третьою дозою Pfizer.

Раніше у Pfizer підтвердили, що третя доза вакцини посилює захист від штаму «Дельта».

До слова, українці почали активніше вакцинуватися. Також повідомлялося, що Україна планує запровадити QR-коди вакцинації.

Нагадаємо, в Італії схвалили використання вакцини проти коронавірусу від американської компанії Moderna для дітей у віці 12-17 років, що зробило її другим препаратом, схваленим для підлітків, поряд із вакциною Pfizer.

Тим часом, Болгарія припустилася кількох серйозних помилок при організації щеплювальної кампанії населення від Covid-19, що призвело до загибелі близько 10 тис. осіб.

Також спеціалісти розповіли, що вакцинацію від коронавірусу не рекомендують робити людям, які хворіють системною інфекційною хворобою.

Нагадаємо, до кінця року Україна отримає понад 47 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу від різних виробників. В уряді наголошують, що цього має вистачити для повної вакцинації більшості дорослого населення України вже у 2021 році.

Раніше експерт пояснив, чому вакциновані люди хворіють на коронавірус.

Також відома інфекціоністка розповіла українцям, як поводитися після вакцинації.