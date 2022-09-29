Дівчина з малюнка схожа на пташку з «Азовсталі»

Журнал Washington Examiner показав, що буде після поразки Путіна

На обкладинці журналу Washington Examiner від 27 вересня журналісти розмістили цікавий малюнок: там зображений розтоптаний та кремлівський диктатор Володимир Путін і його переможниця – дівчина у вбранні в кольорах українського прапора.

В руках дівчина, схожа на захисницю «Азовсталі» в Маріуполі Катерину Поліщук, тримає медалі з написами ЄС і НАТО.

Катерина Поліщук, позивний Пташка

На обкладинці також є підпис «Україна після поразки Путіна».

Нагадаємо, раніше відомий німецький журнал Der Spiegel презентував новий випуск. На його обкладинку потрапив «побитий» президент РФ Володимир Путін із синцем у вигляді України з Донбасом, Кримом та окупованими Росією Херсонською та Запорізькою областями.

Під фото розташований підпис «Небезпечно слабкий», а ще нижче – «Всі на війну: чим зараз ризикує Путін, щоб себе врятувати».