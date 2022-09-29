Журнал Washington Examiner показав, що буде після поразки Путіна
Журнал Washington Examiner показав, що буде після поразки Путіна
На обкладинці журналу Washington Examiner від 27 вересня журналісти розмістили цікавий малюнок: там зображений розтоптаний та кремлівський диктатор Володимир Путін і його переможниця – дівчина у вбранні в кольорах українського прапора.
В руках дівчина, схожа на захисницю «Азовсталі» в Маріуполі Катерину Поліщук, тримає медалі з написами ЄС і НАТО.
На обкладинці також є підпис «Україна після поразки Путіна».
Нагадаємо, раніше відомий німецький журнал Der Spiegel презентував новий випуск. На його обкладинку потрапив «побитий» президент РФ Володимир Путін із синцем у вигляді України з Донбасом, Кримом та окупованими Росією Херсонською та Запорізькою областями.
Під фото розташований підпис «Небезпечно слабкий», а ще нижче – «Всі на війну: чим зараз ризикує Путін, щоб себе врятувати».
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