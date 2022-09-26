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Журнал Der Spiegel вийшов із «побитим» Путіним на обкладинці 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Журнал Der Spiegel вийшов із «побитим» Путіним на обкладинці 
У матеріалі видання проаналізували, чим ризикує диктатор, об врятувати себе  
фото: Der Spiegel

Якщо ХІХ столітті Османську імперію називали «хворою людиною Європи», то ХХІ столітті нею стала Росія, пишуть ЗМІ

Відомий німецький журнал Der Spiegel презентував новий випуск. На його обкладинку потрапив «побитий» президент РФ Володимир Путін із синцем у вигляді України з Донбасом, Кримом та окупованими Росією Херсонською та Запорізькою областями.  

Під фото розташований підпис «Небезпечно слабкий», а ще нижче – «Всі на війну: чим зараз ризикує Путін, щоб себе врятувати».

Журнал Der Spiegel вийшов із «побитим» Путіним на обкладинці  фото 1

Очевидно, дизайнери обкладинки натякають на поразки армії загарбників на Харківщині, «референдуми» на окупованих територіях та «часткову» мобілізацію населення Росії, які за прогнозами аналітиків, наближають розкол у середовищі кремлівської влади.

Журнал Der Spiegel вийшов із «побитим» Путіним на обкладинці  фото 2

Автор роботи – відомий британський художник Піт Рейнольдс, який працює, зокрема, в галузі політичної та соціальної сатири. 

Нагадаємо, 21вересня російський диктатор Володимир Путін звернувся до народу на федеральних телеканалах, в якому оголосив про «посилення мобілізаційних заходів» у Росії. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія планує мобілізувати до армії 300 тисяч резервістів. Є дані, що ця цифра сягає 1 мільйона.

При цьому експерти вважають, що президент країни-агресорки Володимир Путін навряд чи подолає фундаментальні проблеми, намагаючись мобілізувати велику кількість росіян для продовження війни в Україні. 

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Теги: диктатор журнал населення путін росія

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