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Залужний потрапив на обкладинку журналу Time

Надія Клочко
glavcom.ua
Залужний потрапив на обкладинку журналу Time
фото: time.com

Журнал Time відзначив важливу роль Валерія Залужного у протистоянні України російській агресії

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний потрапив на обкладинку щотижневого американського журналу Time.

«Валерія Залужного було б легко недооцінити. Коли генерал не в уніформі, він віддає перевагу футболкам і шортам, які відповідають його легкому почуттю гумору», – зазначають автори публікації у журналі.

Залужний потрапив на обкладинку журналу Time фото 1

Водночас у статті наголошується, «коли буде писатися історія війни в Україні, Залужний, мабуть, посідає визначну роль».

«Він був частиною українського керівництва, яке витратило роки на перетворення армії країни з незграбної радянської моделі на сучасну бойову силу. Загартований роками боротьби з Росією на східному фронті, він належав до нового покоління українських лідерів, які навчилися бути гнучкими та делегувати рішення командирам на місцях. Його наполеглива підготовка напередодні вторгнення та розумна тактика бою на ранніх етапах війни допомогли нації відбити натиск росіян», – йдеться у публікації.

Журнал також нагадує, як схарактеризував Залужного раніше генерал США Марк Міллі.

«Залужний виявився тим військовим розумом, який був потрібний його країні. Його керівництво дозволило українським збройним силам швидко адаптуватися до ініціативи на полі бою проти росіян», – писав для Time у травні Марк Міллі.

«Важко передбачити, куди піде війна і яку роль у підсумку зіграє Залужний. Але, мабуть, уперше тепер здається можливим, що армія, якою він командує, здобуде перемогу», – йдеться у публікації.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний увійшов до топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time. 

До слова, раніше головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у відповідь на оголошення часткової мобілізації в РФ заявив, що ЗСУ знищать всіх ворогів, скільки б їх не було

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Теги: Валерій Залужний

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