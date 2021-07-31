Журналіст розповів, навіщо Росії вибори в ОРДЛО

«Росія позиціонує ОРДЛО як територію України, але стверджує, що в цих регіонах живуть громадяни РФ» – Цимбалюк

«Як проголосує Донбас – не важливо» – Цимбалюк

Росія фіксує за собою окуповані території України, дозволяючи жителям ОРДЛО голосувати на російських виборах.

Про це розповів журналіст Роман Цимбалюк, який вже багато років працює в Москві, – повідомляє «Апостроф».

Співрозмовник зазначив, що РФ вдерлася до Криму і на Донбас у 2014 році, коли у партії Володимира Путіна «Єдина Росія» було 24% підтримки, а зараз з подібним рейтингом Москва дозволяє жителям ОРДЛО голосувати на виборах до Держдуми.

За словами Романа Цимбалюка, Росія позиціонує ОРДЛО як територію України, але стверджує, що в цих регіонах живуть «громадяни РФ», дозволяючи їм голосувати на російських виборах.

«Це якесь визнання Донбасу без визнання. Фіксація цієї території за собою. Як проголосує Донбас – не важливо. У такої диктатури, як Росія, все буде добре. Тим більше, що ці вибори є дуже великою умовністю. Кремль, створюючи систему влади, припустив, що як би не голосували росіяни, він отримає свою більшість. Справжніх опозиціонерів просто оголосили ворогами народу і не допустили до виборів. І це ще не найгірший варіант, тому що можна сісти у в’язницю, як це сталося з Навальним», – пояснив український журналіст.

Партії ЛДПР, «Справедлива Росія – За правду!», яких допустили до виборів, Роман Цимбалюк назвав клонами «Єдиної Росії», які тільки імітують політичний процес.

Попри позицію «КПРФ» з українського питання, спецкор УНІАНУ назвав цю партію російською опозицією. За російськими виборами, як стверджує Роман Цимбалюк, можна спостерігати, щоб побачити, як люди, які зробили кар’єру на вбивстві українців, потраплять до Держдуми РФ.

«Очевидно, це буде Захар Прилєпін, який потроху стає лідером «Справедливої Росії». Від Ростовської області балотується Олександр Бородай (колишній так званий прем’єр-міністр фейковий «ДНР») – з великою ймовірністю він теж стане депутатом. Це люди, у яких на руках кров наших співвітчизників», – підсумував журналіст.

Нагадаємо, Резніков назвав умову, за якої Україна піде на формулу Штайнмаєра.

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