В Китаї почався спалах штаму «Дельта», який потрапив в країну з Росії

На цей момент зареєстровано 184 хворих

Перші випадки інфікування вірусом в аеропорту Нанкіна було виявлено 20 липня у кількох працівників

У Китаї визначили джерело спалаху дельта-штаму коронавірусу в Нанкіні в провінції Цзянсу. Ним виявився літак, який прилетів з Росії 10 липня.

Про це повідомляє Global Times.

Першими заразилися співробітники аеропорту, які прибирали салон повітряного судна і, ймовірно, порушили правила дезінфекції. Пізніше вони інфікували своїх колег.

Секвенування геному вірусу зразків, пов’язаних з цим спалахом, підтвердило участь одного ланцюжка передачі. Всі хворі заразилися «індійським» штамом Covid-19.

Перші випадки інфікування коронавірусом в міжнародному аеропорту Нанкіна було виявлено 20 липня у кількох працівників. На цей момент в місті зареєстровано 184 хворих.

Вірус поширився щонайменше на 13 міст, включаючи Пекін і Ченду на південному заході Китаю. Одночасно експерти вважають, що контролювати спалах ще можливо.

Також головний санлікар України розповів про першу жертву штаму «Дельта».

Цього тижня стало відомо, що в Олександрівській лікарні у Києві помер один з шести пацієнтів, у якого виявили штам коронавірусу «Дельта».

Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 916 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 61, медпрацівників – 43. Також за минулу добу госпіталізовано – 486 осіб, летальних випадків – 15, одужало – 510 осіб.