Резніков назвав умову, за якої Україна піде на формулу Штайнмаєра

«Імплементацію також повинна обговорити політична підгрупа ТКГ» – міністр

Віцепрем'єр міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що так звану «формулу Штайнмаєра» можна імплементувати у вітчизняне законодавство лише тоді, коли це стане єдиною умовою початку врегулювання ситуації в Донбасі. Про це він заявив під час інтерв’ю виданню «Інтерфакс Україна».

Аби ввести цю формулу в українське законодавство, її потрібно вставити в текст закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей». Цей закон діє з 2015 року, щороку його продовжують.

За словами Резнікова, імплементацію також повинна обговорити політична підгрупа ТКГ, і в цьому є нюанс. Річ у тім, що ні Росія, ні запрошені представники окупаційних адміністрацій не погоджуються з українським законом про особливий статус Донбасу – вони вважають, що його слід переписати.

«Дилема: або ми не повинні їх слухати, а взяти й імплементувати «формулу Штайнмаєра» – тоді чи не буде це вважатися порушенням процедур «комплексу заходів»? Це питання до наших європейських партнерів – якщо ви просите нас імплементувати формулу на рівні глави держави – чи означає це, що треба припинити відповідні консультації в ТКГ? Що далі? Що зробить Кремль у відповідь для виконання своєї частини мінських угод? Питання риторичне», – додав Резніков.

Нагадаємо, Віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков повідомив, хто представлятиме Україну на переговорах Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з урегулювання ситуації на Донбасі, поки лікуватиметься голова делегації Леонід Кравчук.

Як повідомлялося, Україна погасить заборгованість з невиплачених пенсій перед пенсіонерами в окремих районах Донецької та Луганської областей після реінтеграції окупованих територій. Тільки після цього влада зможе провести верифікацію всіх пенсіонерів. Наразі пенсії виплачуються тільки тим, у кого є статус переселенця.