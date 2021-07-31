СБУ оголосила в розшук бойовика, який готував підлітків для терористів «ДНР»

За завданням кураторів із Росії організатор створив структуру військового типу

Служба безпеки України завершила досудове розслідування щодо керівника «військово-патріотичного клубу» «Амазонки» на тимчасово окупованій території Донеччини, який готував підлітків для поповнення терористичних угруповань так званої «ДНР». Про це повідомили у пресцентрі СБУ.

«Слідчі органів безпеки задокументували, що за завданням кураторів із РФ організатор створив структуру військового типу з жорсткою дисципліною та субординацією.

З початку російської агресії клуб «запрацював» на базі колишнього звичайного шкільного гуртка».

Підлітки, серед яких, переважно, дівчата:

проходили стройову, фізичну, тактичну та вогневу підготовку;

мали «військові звання»;

зобов’язані були носити військову форму.

«Молодих бійців» готували для майбутнього проходження служби в окремих терористичних підрозділах «ДНР», підконтрольних країні-агресору.

Встановлено, що «курсантів» ідеологічно накачували ідеями від’єднання всієї території Донеччини від України та проголошення псевдоутворення «незалежною державою».

За матеріалами СБ України організатора обвинувачено у вчиненні злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України:

ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації);

ч. 3 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань);

ч. 1 ст. 304 (втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність).

Наразі до суду скеровано обвинувальний акт стосовно очільника терористичної організації, зловмисника оголошено у розшук.

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