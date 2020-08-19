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    Леброн Джеймс побив фантастичний рекорд НБА (відео)

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    Результативність Леброна Джеймса його команді не допомогла - Леброн Джеймс побив фантастичний рекорд НБА (відео)
    Результативність Леброна Джеймса його команді не допомогла
    Світлина - «Лос-Анджелес Лейкерс»

    Примадонна сучасного баскетболу встановила особисте досягнення, але його команда програла

    Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс набрав 23 очки, 17 підбирань і 16 передач в першому матчі серії плей-оф НБА з «Портленд Трейл Блейзерс», у якому його команда поступилася 93:100.

    Джеймс став першим гравцем в історії НБА, в активі якого як мінімум 20 очок, 15 підбирань і 15 передач в матчі стадії плей-оф. Крім того, Леброн став першим баскетболістом «Лейкерс» після Меджіка Джонсона в 1991 році, який зумів набрати 14 або більше передач в плей-оф.

    35-річний Джеймс до припинення сезону через пандемію коронавірусу набирав 25,0 очка, 10,6 передач і 7,9 підбирань за матч при 49% влучності з гри.

    Леброн вважається одним з головних претендентів на нагороду MVP поряд з форвардом «Мілвокі Бакс» Яннісом Адетокунбо. «Лос-Анджелес Лейкерс» Джеймса виграв Західну конференцію НБА вперше з 2010 року. В Орландо Джеймс постарається здобути четвертий чемпіонський титул в кар'єрі. Леброн – двічі чемпіон НБА у складі «Маямі Гіт» і один раз – з «Клівленд Кавальєрс».

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    рекорд баскетбол НБА Леброн Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс Янніс Адетокунбо Меджік Джонсон «Портленд Трейл Блейзерс»
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