Леброн Джеймс побив фантастичний рекорд НБА (відео)



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Результативність Леброна Джеймса його команді не допомогла Світлина - «Лос-Анджелес Лейкерс»

Примадонна сучасного баскетболу встановила особисте досягнення, але його команда програла

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс набрав 23 очки, 17 підбирань і 16 передач в першому матчі серії плей-оф НБА з «Портленд Трейл Блейзерс», у якому його команда поступилася 93:100.

Джеймс став першим гравцем в історії НБА, в активі якого як мінімум 20 очок, 15 підбирань і 15 передач в матчі стадії плей-оф. Крім того, Леброн став першим баскетболістом «Лейкерс» після Меджіка Джонсона в 1991 році, який зумів набрати 14 або більше передач в плей-оф.

35-річний Джеймс до припинення сезону через пандемію коронавірусу набирав 25,0 очка, 10,6 передач і 7,9 підбирань за матч при 49% влучності з гри.

Леброн вважається одним з головних претендентів на нагороду MVP поряд з форвардом «Мілвокі Бакс» Яннісом Адетокунбо. «Лос-Анджелес Лейкерс» Джеймса виграв Західну конференцію НБА вперше з 2010 року. В Орландо Джеймс постарається здобути четвертий чемпіонський титул в кар'єрі. Леброн – двічі чемпіон НБА у складі «Маямі Гіт» і один раз – з «Клівленд Кавальєрс».