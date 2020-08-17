80-річну рекордсменку з велогонок дискваліфікували через допінг



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Барбара Жікель після встановлення світового рекорду Світлина - телеканали Футбол 1/2

Велосипедистка з США здала позитивну допінг-пробу

Антидопінгове агентство США (USADA) на один рік дискваліфікувало 80-річну американську велогонщицю.

Велосипедистка Барбара Жікель в серпні 2019 року встановила світовий рекорд у своїй віковій категорії, проїхавши 500 м за 44,062 с. Після цього спортсменку попросили здати допінг-тест. Результат тесту на метилтестостерон виявився позитивним.

80-річна спортсменка зізналася, що з 2015 року приймала препарат в якому містився метилтестостерон. В результаті Антидопінгове агентство США прийшло до висновку, що спортсменка мала намір отримати перевагу і дискваліфікувало її.

Сказано, що одного разу вона намагалася отримати терапевтичний виняток на застосування препарату, але їй відмовили, так як порахували, що у неї немає для цього достатніх медичних показань. Також Жікель намагалася оскаржити це рішення в суді, але програла.

Усі результати американки, отримані з 29 серпня 2015 року, були анульовані разом із світовим рекордом.

Джерело: cyclingnews