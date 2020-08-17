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    80-річну рекордсменку з велогонок дискваліфікували через допінг

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    Барбара Жікель після встановлення світового рекорду&nbsp; - 80-річну рекордсменку з велогонок дискваліфікували через допінг
    Барбара Жікель після встановлення світового рекорду 
    Світлина - телеканали Футбол 1/2

    Велосипедистка з США здала позитивну допінг-пробу

    Антидопінгове агентство США (USADA) на один рік дискваліфікувало 80-річну американську велогонщицю.

    Велосипедистка Барбара Жікель в серпні 2019 року встановила світовий рекорд у своїй віковій категорії, проїхавши 500 м за 44,062 с. Після цього спортсменку попросили здати допінг-тест. Результат тесту на метилтестостерон виявився позитивним.

    80-річна спортсменка зізналася, що з 2015 року приймала препарат в якому містився метилтестостерон. В результаті Антидопінгове агентство США прийшло до висновку, що спортсменка мала намір отримати перевагу і дискваліфікувало її.  

    Сказано, що одного разу вона намагалася отримати терапевтичний виняток на застосування препарату, але їй відмовили, так як порахували, що у неї немає для цього достатніх медичних показань. Також Жікель намагалася оскаржити це рішення в суді, але програла.

    Усі результати американки, отримані з 29 серпня 2015 року, були анульовані разом із світовим рекордом.

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    Джерело: cyclingnews

    велогонщиця рекорд
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