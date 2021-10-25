Зірка уругвайського серіалу «Дикий ангел» отримала російське громадянство

Громадянином РФ став і син артистки

Президент країни-агресорки Володимир Путін дав російське громадянство відомій уругвайській акторці та співачці Наталії Орейро. Відповідний документ опублікований на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ. Громадянство також отримав дев’ятирічний син артистки Мольо.

«Прийняти до громадянства Російської Федерації наступних осіб: Орейро Іглесіас Наталія Маріса, яка народилася 19 травня 1977 року в Уругваї, з сином Мольо Орейро Мерліном Атавальпою, який народився 26 січня 2012 року в Аргентині», - йдеться в тексті документа.

фото: spletnik.ru

Зауважимо, що у червні минулого року Наталія Орейро висловила бажання отримати російське громадянство. Артистка тоді подала всі необхідні документи. 2014-го року артистка їздила містами РФ з концертною програмою «Наша Наташа». У своєму Instagram зірка також почала дублювати дописи російською.

Наталія Орейро стала відома у 90-х роках завдяки ролі Мілагрос у серіалі «Дикий ангел».

Нагадаємо, громадянство РФ також є у Стівена Сігала та Жерара Депардьє. Зокрема, у листопаді 2016 року Путін підписав указ про надання російського громадянства американському акторові та музиканту Стівену Сігалу. Сігал неодноразово приїжджав до Москви і зустрічався з Путіним. У серпні 2014 року актор відвідав окупований Крим.

Як відомо, французький актор Жерар Депардьє, який отримав зі скандалом російське громадянство, з рік тому тихенько від нього відмовився і взагалі перестав відвідувати Росію.

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