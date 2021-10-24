  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Тарас Березовець
рус
    Думки вголос

    Росіяни потрапили в перелік «бездомних національностей»

    • Тарас Березовець

      український політтехнолог, журналіст

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Homeless nationalities - Росіяни потрапили в перелік «бездомних національностей»
    Homeless nationalities

    Найбільше незрозуміло, як такі цивілізовані країни як Сомалі, Венесуела і Іран опинилися в одному списку з Росією!

    Мовою оригіналу

    Госдепартамент США классифицировал россиян как «бездомную национальность» (homeless nationalities). Отчет опубликован на сайте Госдепа.

    Уточняется, что в эту категорию входят граждане тех стран, в которых у Соединенных Штатов нет консульского представительства или политическая ситуация которых считается настолько нестабильной, что не позволяет дипломатическому персоналу рассматривать заявления своих граждан на визу. В этом случае заявители направляются в консульство одной или нескольких соседних стран.

    Отмечается, что в настоящее время россияне могут оформить американскую визу в столице Польши Варшаве.

    Всего в список «бездомных национальностей» попали граждане десяти стран. Среди них Венесуэла, Йемен, Иран, Куба, Ливия, Сирия, Сомали, Южный Судан и Эритрея.

    Читайте також:

    Джерело: блог Тараса Березовця

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія США Путін путінський режим
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Леонід Ємець
    Леонід Ємець

    Народний депутат 7 і 8 скликань

    Костянтин Єлісєєв
    Костянтин Єлісєєв

    Заступник глави Адміністрації Порошенка (2015 – 2019 рр.)

    Дмитро Ярош
    Дмитро Ярош

    Народний депутат 8 скликання

    Віктор Небоженко
    Віктор Небоженко

    Директор соціологічної служби «Український барометр»

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Росіяни потрапили в перелік «бездомних національностей»