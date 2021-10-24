Росіяни потрапили в перелік «бездомних національностей»

Найбільше незрозуміло, як такі цивілізовані країни як Сомалі, Венесуела і Іран опинилися в одному списку з Росією!

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Госдепартамент США классифицировал россиян как «бездомную национальность» (homeless nationalities). Отчет опубликован на сайте Госдепа.

Уточняется, что в эту категорию входят граждане тех стран, в которых у Соединенных Штатов нет консульского представительства или политическая ситуация которых считается настолько нестабильной, что не позволяет дипломатическому персоналу рассматривать заявления своих граждан на визу. В этом случае заявители направляются в консульство одной или нескольких соседних стран.

Отмечается, что в настоящее время россияне могут оформить американскую визу в столице Польши Варшаве.

Всего в список «бездомных национальностей» попали граждане десяти стран. Среди них Венесуэла, Йемен, Иран, Куба, Ливия, Сирия, Сомали, Южный Судан и Эритрея.

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Джерело: блог Тараса Березовця

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