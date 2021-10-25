Нове досягнення Путіна: росіяни стали «бездомною національністю»

Росія при всіх своїх газових понтах – країна бездомної національності

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Новость просто какой-то праздник. Государственный департамент Соединенных Штатов Америки на днях обновил перечень Homeless Nationalities – в переводе это список «бездомных национальностей». То есть таких, где в принципе есть люди, которым можно разрешить въезд в США, но негде. В их диких странах это невозможно, либо таких стран вообще не существует, увы. Теперь в этом списке фигурируют и граждане Российской Федерации. Нет, они не одиноки. Там прекрасная компания подобралась. Теперь «бездомными национальностями» будут считать граждан целых 10 стран – Кубы, Эритреи, Ирана, Ливии, Сомали, Южного Судана, Сирии, Венесуэлы, Йемена и теперь еще и России. Путин, браво! Это такое достижение, что в русском или английском языке даже нет подходящего слова. У нас есть. Называется – «мыздобулы». Учи украинську мову, бачиш – як «внезапно» стане у нагоді.

Бездомные национальности. Кремль хотел фактически из крымских татар сделать бездомную национальность. Людей, лишенных родины. Как при Сталине. Во влажных мечтах российских националистов и украинцев нужно было сделать нацией без родины. Разделить Украину на части, оккупировать хотя бы половину, обозвать Новороссией, всюду доказывать, что это страна 404. Как там у нашего современного классика Олеся? Итоги пидведьом? Украина была, есть и будет. Президент Украины второй после Меркель лидер ЕВРОПЕЙСКОГО (зарубите на своих носиках этот факт) государства, с которым встречается президент США Байден. Можно было бы тут похвалить Зеленского, но все же понимают – дело не в фамилии. Есть Украина. И ее реальный статус в мире. Есть президент, которого выбирает украинский народ. Фамилия не ключевой фактор. Но моя страна для США – важный игрок и мой президент говорит с президентом США сразу после канцлера ФРН. А Россия при всех своих газовых понтах (простите лексикон, я из Донецка) – страна бездомной национальности. Это факты. Вещь упрямая.

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что США рекомендуют россиянам попробовать получить визу в Польше. Но поляки их не пускают – карантин, въезд только с сертификатом про вакцинацию. Я неделю назад за две минуты прошел, но я из Украины, у меня Пфайзер, а у них Спутник. Не пускают в Польшу. И в Украину со Спутником пускать не стоит. Кстати, Украине для россиян вообще давно пора ввести визы. И по возможности эти визы не давать. Мы с 2014 года пытаемся власть в этом убедить…

Джерело: блог Кирила Сазонова

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