  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Ігор Ейдман
рус
    Думки вголос

    Російські спецслужби створюють для Путіна альтернативну реальність

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Чекісти водять Путіна за ніс - Російські спецслужби створюють для Путіна альтернативну реальність
    Чекісти водять Путіна за ніс

    Путін живе у вигаданому світі

    Мовою оригіналу

    Сказки для маразматика

    Путин поделился информацией: «Приезжают граждане европейских стран, делают здесь у нас прививку Спутником V, а там [на родине — прим. ред.] справку покупают, что они привиты Pfizer. Это причем врачи говорят из европейских стран. Считают, что все-таки Спутник V более надежный, более безопасный».

    Это он поскромничал. Европейцы приезжают в Россию ещё и за сырным продуктом, пивом Балтика, дагестанским коньяком, краснодарским шампанским, Лада Калинами, ботинками фабрики «Скороход» и костюмами от «Большевички». На границе переклеивают этикетки на Мартель, Вдову Клико, Хьюго Босс и прочую гадость, чтобы завистливые таможенники не отобрали. А потом втихаря пьют, едят, носят. К Ладам на капот приваривают значки мерседесов, чтобы не угнали (ну кому Мерседес нужен, другое дело – Жигули).

    А если серьёзно, старик не просто впал в маразм. Это он сводки спецслужб цитирует. Его боятся расстраивать и сочиняют, как для больного ребёнка, только приятные сказки со счастливым концом. Погрузили его в такую альтернативную реальность, прекрасную Россию настоящего, процветающую под его мудрым руководством на зависть западным неудачникам. Чекисты водят старого дурачка за нос. А под шумок подгребают под себя всё в стране.

    То, что Путин неадекватен, близок к маразму и живёт в выдуманном мире, не отменяет того, что он жестокий тиран и убийца. Такими же были Гитлер и Сталин. Сталин, например, был искренне уверен в процветании СССР и достоверности «Кубанских казаков».

    Но в своих палаческих и террористических делах Путин, как и его предшественники, вполне самостоятелен и несёт за них полную ответственность. От того, что Путин неадекватен, он не менее, а более опасен. Именно неадекватность толкает тиранов на самые опасные авантюры и преступления, типа сталинского большого террора.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Путін путінський режим коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Леонід Ємець
    Леонід Ємець

    Народний депутат 7 і 8 скликань

    Костянтин Єлісєєв
    Костянтин Єлісєєв

    Заступник глави Адміністрації Порошенка (2015 – 2019 рр.)

    Дмитро Ярош
    Дмитро Ярош

    Народний депутат 8 скликання

    Віктор Небоженко
    Віктор Небоженко

    Директор соціологічної служби «Український барометр»

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Російські спецслужби створюють для Путіна альтернативну реальність