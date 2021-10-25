Російські спецслужби створюють для Путіна альтернативну реальність

Путін живе у вигаданому світі

Мовою оригіналу

Сказки для маразматика

Путин поделился информацией: «Приезжают граждане европейских стран, делают здесь у нас прививку Спутником V, а там [на родине — прим. ред.] справку покупают, что они привиты Pfizer. Это причем врачи говорят из европейских стран. Считают, что все-таки Спутник V более надежный, более безопасный».

Это он поскромничал. Европейцы приезжают в Россию ещё и за сырным продуктом, пивом Балтика, дагестанским коньяком, краснодарским шампанским, Лада Калинами, ботинками фабрики «Скороход» и костюмами от «Большевички». На границе переклеивают этикетки на Мартель, Вдову Клико, Хьюго Босс и прочую гадость, чтобы завистливые таможенники не отобрали. А потом втихаря пьют, едят, носят. К Ладам на капот приваривают значки мерседесов, чтобы не угнали (ну кому Мерседес нужен, другое дело – Жигули).

А если серьёзно, старик не просто впал в маразм. Это он сводки спецслужб цитирует. Его боятся расстраивать и сочиняют, как для больного ребёнка, только приятные сказки со счастливым концом. Погрузили его в такую альтернативную реальность, прекрасную Россию настоящего, процветающую под его мудрым руководством на зависть западным неудачникам. Чекисты водят старого дурачка за нос. А под шумок подгребают под себя всё в стране.

То, что Путин неадекватен, близок к маразму и живёт в выдуманном мире, не отменяет того, что он жестокий тиран и убийца. Такими же были Гитлер и Сталин. Сталин, например, был искренне уверен в процветании СССР и достоверности «Кубанских казаков».

Но в своих палаческих и террористических делах Путин, как и его предшественники, вполне самостоятелен и несёт за них полную ответственность. От того, что Путин неадекватен, он не менее, а более опасен. Именно неадекватность толкает тиранов на самые опасные авантюры и преступления, типа сталинского большого террора.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.