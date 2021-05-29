«Був актором, а став лайном» – Стівен Сігал вступив до російської партії

За даними російських ЗМІ, Сігал буде займатися питаннями екології

Голлівудський актор Стівен Сігал, який раніше прийняв російське громадянство, став членом російської партії «Справедлива Росія – За правду», співголовою якої є учасник загарбницької війни з Україною, письменник Захар Прілєпін. Про це повідомляє Telegram-канал Lifeshot.

За даними російських ЗМІ, Сігал буде займатися питаннями екології. Новий член партії вже розробив свій перший законопроект, який стосується питань екології. Користувачі мережі неоднозначно сприйняли таку новину:

«Збіговисько популістів», «Маячня якась», «Був улюбленим актором, а став лайном», «Ехххх... Все лайно до нашого берега», «Ви що, знущаєтеся?!», «Тепер я знаю, за кого буду голосувати, якщо він буде балотуватися у президенти!», «Врятуйте росіян, прошу вас, врятуйте нашу державу, хто-небудь...», «Як взагалі американець став політиком в Росії. У нас що, мало наших громадян?», «Боже, який цирк», «Ржу, не можу! А Депардьє давайте до Жириновського для повноти картини!», «Сігал став жирною свинею».

Стівен Сігал офіційно отримав російське громадянство в листопаді 2016 року. Паспорт йому особисто вручив президент Росії Володимир Путін.

Раніше Захар Прилєпін повідомляв, що Сігал має намір балотуватися в Держдуму від його партії «За правду».

При цьому Прілєпін не зміг пояснити, як Стівен Сігал зможе отримати депутатський мандат, маючи громадянство США і Сербії.

Наразі ст. 97 Конституції РФ дозволяє балотуватися в депутати лише громадянам цієї країни й за умов настання 21-річного віку. Але поправки до Основного закону, запропоновані Путіним, забороняють ставати депутатами тим, у кого є іноземне громадянство або посвідку на проживання в іншій країні.

Найближчі вибори в Держдуму призначено на 19 вересня 2021 року.