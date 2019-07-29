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    У світі

    ЗМІ назвали нового ймовірного главу Нацрозвідки США

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    Сенатор&nbsp;Джон Реткліфф - ЗМІ назвали нового ймовірного главу Нацрозвідки США
    Сенатор Джон Реткліфф

    Головним претендентом на посаду є сенатор від Техасу Джон Реткліфф

    Президент США найближчими днями прийме відставку голови Національної розвідки США Деніела Коутса.

    Про це повідомляє The New York Times. 

    Головним претендентом на цю посаду є сенатор від Техасу Джон Реткліфф. Саме його, за інформацією видання, Трамп має намір поставити на чолі відомства. 

    Як відомо, Трамп і Коутс часто сперечалися щодо політики США політики, зокрема, стосовно Росії.

    У середині липня ЗМІ повідомили, що Трамп сказав своїм довіреним особам про те, що планує відправити у відставку голову американської національної розвідки Дена Коутса.

    Водночас представник Білого дому заявив, що зараз немає інформації про зміну кадрів у адміністрації США.

    До слова, у Конгресі США обмежили право Трампа почати війну з Іраном.

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