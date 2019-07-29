ЗМІ назвали нового ймовірного главу Нацрозвідки США
Головним претендентом на посаду є сенатор від Техасу Джон Реткліфф
Президент США найближчими днями прийме відставку голови Національної розвідки США Деніела Коутса.
Про це повідомляє The New York Times.
Головним претендентом на цю посаду є сенатор від Техасу Джон Реткліфф. Саме його, за інформацією видання, Трамп має намір поставити на чолі відомства.
Як відомо, Трамп і Коутс часто сперечалися щодо політики США політики, зокрема, стосовно Росії.
У середині липня ЗМІ повідомили, що Трамп сказав своїм довіреним особам про те, що планує відправити у відставку голову американської національної розвідки Дена Коутса.
Водночас представник Білого дому заявив, що зараз немає інформації про зміну кадрів у адміністрації США.
До слова, у Конгресі США обмежили право Трампа почати війну з Іраном.