ЗМІ назвали нового ймовірного главу Нацрозвідки США



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Сенатор Джон Реткліфф

Головним претендентом на посаду є сенатор від Техасу Джон Реткліфф

Президент США найближчими днями прийме відставку голови Національної розвідки США Деніела Коутса.

Про це повідомляє The New York Times.

Головним претендентом на цю посаду є сенатор від Техасу Джон Реткліфф. Саме його, за інформацією видання, Трамп має намір поставити на чолі відомства.

Як відомо, Трамп і Коутс часто сперечалися щодо політики США політики, зокрема, стосовно Росії.

У середині липня ЗМІ повідомили, що Трамп сказав своїм довіреним особам про те, що планує відправити у відставку голову американської національної розвідки Дена Коутса.

Водночас представник Білого дому заявив, що зараз немає інформації про зміну кадрів у адміністрації США.

До слова, у Конгресі США обмежили право Трампа почати війну з Іраном.