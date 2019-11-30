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    У світі

    ЗМІ: Росія випробувала гіперзвукову ракету в Арктиці

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    <p>&laquo;Кинджал&raquo; - новітній російський авіакомплекс, який складається з літака-носія МіГ-31К і гіперзвукової ракети</p> - ЗМІ: Росія випробувала гіперзвукову ракету в Арктиці

    «Кинджал» - новітній російський авіакомплекс, який складається з літака-носія МіГ-31К і гіперзвукової ракети

    Пуск ракети начебто був виконаний по наземній цілі з літака-носія МіГ-31К

    Російський винищувач МіГ-31К в середині листопада вперше вистрілив гіперзвуковою ракетою «Кинджал» в Арктиці по полігону Пембой.

    Про це повідомляє «Тасс» з посиланням на два джерела в оборонно-промисловому комплексі.

    «Випробування пройшли в середині листопада. Пуск ракети був виконаний по наземній цілі, розташованій на полігоні Пембой, з літака-носія МіГ-31К, що злетів з аеродрому Оленегорськ», - сказав один зі співрозмовників агентства.

    Інше джерело підтвердило факт проведення випробувань «Кинджала», зазначивши, що «швидкість ракети досягла 10 Махів».

    У Повітряно-космічних силах Росії не стали коментувати по телефону надану джерелами інформацію.

    «Кинджал» - новітній російський авіакомплекс, який складається з літака-носія МіГ-31К і гіперзвукової ракети. За даними ЗМІ, ракета «Кинджал» є авіаційним варіантом ракети оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер».

    Російські ЗМІ заявляють, що «Кинджал» може вражати цілі на відстані до 2 000 км (ядерні або звичайні боєголовки), а ракети вже розміщені в південному військовому окрузі Росії.

    Нагадаємо, загрози з боку Росії, у тому числі порушення суверенітету країн-партнерів НАТО у Східній Європі, стануть одним із пріоритетних пунктів порядку денного зустрічі лідерів країн Альянсу в Лондоні.

    Як повідомлялося, генсек НАТО назвав п’ять головних загроз для Альянсу.  
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