У Держдепі США відреагували на ракетні випробування КНДР



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Північна Корея провела випробування ракетної установки

Держдепартамент продовжує стежити за ситуацією

Держдепартамент США повідомив, що знає та стежить за ракетними випробуваннями, які проводить Північна Корея.

Про це повідомляє Yonhap.

«Нам відомі повідомлення про запуск північнокорейської ракети. Ми продовжуємо стежити за ситуацією та тісно консультуємося з нашими союзниками в регіоні», — заявили в Держдепі.

Напередодні стало відомо, що в Північній Кореї випробували дві балістичні ракети. Південнокорейські військові відзначили, що ракети пролетіли 380 км на висоті 97 км.

У п’ятницю у Північній Кореї підтвердили тестування під керівництвом лідера КНДР Кім Чен Ина надвеликої пускової установки реактивної системи залпового вогню.

Цей запуск став 13-м випробуванням із початку 2019 року.

До слова, у середині листопада Південна Корея і США вирішили відкласти спільні військові навчання Vigilant Ace для поліпшення відносин із КНДР.