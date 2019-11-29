Українські військові готові збивати літаки з окупованого Криму



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Українські військові планують збивати БПЛА з Криму з допомогою Буків

Українські військові заявили про намір збивати російські безпілотники, які залітатимуть з боку анексованого Криму, зенітно-ракетними комплексами Бук-М1.

Про це сказав прессекретар командування повітряних сил України Юрій Ігнат, пишуть «Крим.Реалії».

«Якщо говорити про безпілотники квадрокоптерного поля бою, то досить стрілецької зброї – кулеметами його збивати. Якщо мова про серйозні БПЛА типу «Орлан» або «Форпост», тоді вже застосовуються зенітні ракети. Бук-М1 часто застосовувався до цих безпілотників, тому що була істотна загроза нашим військам. Були випадки, коли безпілотники ворожі збивали і вертольоти армійської авіації – Мі-24», – розповів Ігнат.

Бук-М1 добре зарекомендували себе під час бойових дій на Донбасі, вважає військовий. За словами Ігната, Бук-М1 ефективний для знищення російських БПЛА «Орлан» і «Форпост». Безпілотники саме цих марок дислокуються на авіабазах в окупованому Криму, стверджують українські військові.

До слова, напередодні стало відомо, що Україна завершила розробку крилатої ракети Нептун. На наступному етапі випробування будуть направлені на бойові характеристики ракети.

Ракета Р-360 має масу 870 кг, масу бойової частини -150 кг, дальність пуску до 280 км, швидкість біля 900 км/год, а висота польоту над гребенем хвиль - від 3 до 10 м. Комплекс забезпечує одночасний пуск до 24 ракет (тобто повний залп 6 пускових установок), з інтервалом пусків у залпі від 3 до 5 сек.

Комплекс може знаходитись на відстані до 25 км від берегової лінії, а необхідний час для його розгортання становить до 15 хвилин.



