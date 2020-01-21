ЗМІ: Трамп хоче обмежити в'їзд у США білорусам та громадянам ще шести країн
За інформацією ЗМІ, під нові імміграційні обмеження потраплять Білорусь, М'янма, Еритрея, Нігерія, Киргизстан, Танзанія і Судан
Глава Білого дому Дональд Трамп планує розширити список країн, громадянам яких обмежать в'їзд на територію США.
За інформацією видання Politico, у число семи країн увійдуть Білорусь, М'янма, Еритрея, Нігерія, Киргизстан, Танзанія і Судан.
Трамп підтвердив у вівторок в інтерв'ю The Wall Street Journal з Давосу, що він хоче додати додаткові країни до списку, громадянам яких обмежать в'їзд на територію США, але відмовився називати їх.
Офіційний представник Білого дому Хоган Гідлі відмовився підтвердити будь-які подробиці про плани по розширенню заборони на поїздки.
«Заборона на поїздки була надзвичайно успішною в захисті нашої країни і підвищенню базового рівня безпеки в усьому світі», - сказав він.
«Хоча в даний час немає нових оголошень, здоровий глузд і національна безпека диктують, що якщо країна хоче в повній мірі брати участь в імміграційних програмах США, вона також повинна дотримуватися всіх заходів безпеки і боротьби з тероризмом - тому що ми не хочемо імпортувати тероризм або будь-яку іншу загрозу національній безпеці США», - резюмував офіційний представник Білого дому.
Як відомо, Трамп підписав міграційний указ 27 січня 2017 року, всього через тиждень після його перебування на посаді. Тоді було відмовлено у візах громадянам семи країн: Ірану, Лівії, Сомалі, Сирії, Ємену, Венесуели та Північної Кореї. Чад згодом був видалений з початкового списку.
До слова, цього тижня стало відомо, що Сполучені Штати Америки планують посилити правила видачі туристичних віз для іноземок, які приїжджають в США народжувати дітей.