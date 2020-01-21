ЗМІ: Трамп хоче обмежити в'їзд у США білорусам та громадянам ще шести країн



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Дональд Трамп підтвердив , що він хоче додати додаткові країни до списку, громадянам яких обмежать в'їзд на територію США, але відмовився називати їх

За інформацією ЗМІ, під нові імміграційні обмеження потраплять Білорусь, М'янма, Еритрея, Нігерія, Киргизстан, Танзанія і Судан

Глава Білого дому Дональд Трамп планує розширити список країн, громадянам яких обмежать в'їзд на територію США.

За інформацією видання Politico, у число семи країн увійдуть Білорусь, М'янма, Еритрея, Нігерія, Киргизстан, Танзанія і Судан.

Трамп підтвердив у вівторок в інтерв'ю The Wall Street Journal з Давосу, що він хоче додати додаткові країни до списку, громадянам яких обмежать в'їзд на територію США, але відмовився називати їх.

Офіційний представник Білого дому Хоган Гідлі відмовився підтвердити будь-які подробиці про плани по розширенню заборони на поїздки.

«Заборона на поїздки була надзвичайно успішною в захисті нашої країни і підвищенню базового рівня безпеки в усьому світі», - сказав він.

«Хоча в даний час немає нових оголошень, здоровий глузд і національна безпека диктують, що якщо країна хоче в повній мірі брати участь в імміграційних програмах США, вона також повинна дотримуватися всіх заходів безпеки і боротьби з тероризмом - тому що ми не хочемо імпортувати тероризм або будь-яку іншу загрозу національній безпеці США», - резюмував офіційний представник Білого дому.

Як відомо, Трамп підписав міграційний указ 27 січня 2017 року, всього через тиждень після його перебування на посаді. Тоді було відмовлено у візах громадянам семи країн: Ірану, Лівії, Сомалі, Сирії, Ємену, Венесуели та Північної Кореї. Чад згодом був видалений з початкового списку.

До слова, цього тижня стало відомо, що Сполучені Штати Америки планують посилити правила видачі туристичних віз для іноземок, які приїжджають в США народжувати дітей.