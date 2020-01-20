У США придумали, як боротися з «пологовим» туризмом



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Сполучені Штати посилять правила видачі віз

Сполучені Штати Америки планують посилити правила видачі туристичних віз для іноземок, які приїжджають в США народжувати дітей.

За даними джерел видання Axios з числа представників президентської адміністрації, вони можуть бути оголошені вже на цьому тижні.

З 1868 року в США діє 14-а поправка до Конституції. Вона була введена після Громадянської війни і закріпила надання громадянства будь-якій особі, яка народилася на території Штатів.

Президент США Дональд Трамп неодноразово критикував це положення, називаючи його магнітом для нелегальної міграції.

Видання зазначає, що адміністрація Трампа збирається зробити пологовий туризм більш складним. Передбачається, що співробітники Державного департаменту зможуть відмовляти у видачі документа, якщо вважатимуть, що заявник планує в’їхати в країну, щоб домогтися громадянства для дитини. В адміністрації Трампа вважають, що фахівці з видачі віз володіють достатньою кваліфікацією, щоб розпізнати такі наміри.

«Ці зміни спрямовані на усунення ризиків національній безпеці і правозастосування, пов’язаних з «пологовим туризмом», включаючи кримінальну діяльність в цій індустрії», — сказало одне з джерел.

За оцінками близького до апарату Дональда Трампа Центру дослідження імміграції, щорічно на території США народжується приблизно 33 тисячі дітей іноземців.