Біля берегів Греції затонуло судно з мігрантами: щонайменше 12 загиблих



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Грецькі ЗМІ повідомляють, що на борту було близько 50 осіб Фото ілюстративне

Під час проведеної рятувальної операції вдалося підібрати 21 особу

Човен з мігрантами затонув у суботу, 11 січня, біля грецького острова Паксос в Іонічному морі. За даними пресслужби берегової охорони Греції, внаслідок аварії судна загинуло щонайменше 12 осіб.

Про це повідомляє DW.

Зазначається, що під час проведеної рятувальної операції вдалося підібрати 21 особу. Водночас досі невідомо, скільки саме людей перебувало на момент аварії на борту судна. За даними грецьких ЗМІ, човен перевозив близько 50 осіб. Найімовірніше, що вони прямували до Італії.

Тим часом рятувальна операція за участі катерів берегової охорони, вертольотів та екіпажів пасажирських і вантажних суден триває.

Як повідомлялося, останніми роками в Середземному морі почастішали випадки загибелі мігрантів, котрі намагаються дістатися морем до Європи на непристосованих до плавання в відкритому морі суднах.

За даними Міжнародної організації з міграції (МОМ), на яку посилається агенція новин AFP, лише 2019 року в Середземному морі під час спроб дістатися європейського узбережжя загинуло не менше 1283 людей.

А протягом останніх п'яти років у акваторії Середземного моря було зафіксовано понад 19 тисяч смертей мігрантів унаслідок аварій човнів.