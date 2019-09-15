ЗМІ: Трамп міг звільнити Болтона через санкції проти Ірану



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Ексрадник з національної безпеки президента США Джон Болтон та Дональд Трамп

Болтон був прихильником політики максимального тиску на Іран

Радник з національної безпеки президента США Джон Болтон перед своєю відставкою виступив рішуче проти часткового зняття санкцій з Ірану, про що заявив президенту США.

Про це повідомляє телеканал NBC News.

Зазначається, що на засіданні в Овальному кабінеті міністр фінансів США Стівен Мнучин підтримав ідею ослаблення обмежувальних заходів проти Ірану, а пізніше стало відомо про відставку Болтона і про те, що Трамп обговорював цю тему.

Радник президента виступив різко проти ідеї про пом'якшення санкцій. Це був не перший раз, коли Трамп виступав з пропозицією послабити санкційну політику щодо Тегерана.

Нагадаємо, 10 вересня президент США Дональд Трамп повідомив у Twitter, що звільнив свого радника з національної безпеки Джон Болтона, оскільки не згоден з багатьма з його пропозицій.

Болтон працював радником Трампа з весни 2018 року.

Трамп вже заявив, що на місце його радника з питань нацбезпеки розглядаються 15 кандидатур.

За словами американського лідера, «цю роботу хоче багато хто». Господар Білого дому також виключив можливість призначення на цю посаду Помпео.

Нагадаємо, у серпні радник Трампа з нацбезпеки Джон Болтон перебував з візитом у Києві.

Напередодні його візиту видання The Wall Street Journal, посилаючись на дані з адміністрації президента США, повідомляло, що Болтон особисто намагатиметься переконати українське керівництво відмовитися від ідеї продажу компанії «Мотор-Січ» китайському холдингу Beijing Skyrizon Aviation.

Раніше повідомлялося, що Болтон не виключає, що США можуть приєднатися до переговорів щодо Донбасу в «нормандському форматі».