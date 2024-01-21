Нічні вибухи в Росії: розвідка назвала об’єкти, які потрапили під удар

За атакою стоїть Головне управління розвідки Міноборони України

У Смоленській області РФ сьогодні був атакований авіаремонтний завод, на якому виробляється та ремонтується озброєння, авіаційна та військова техніки. Крім того, вночі 21 січня був атакований російський завод «Щегловський вал» у Тулі, де виробляють зенітно-ракетні комплекси «Панцир». Про це повідомляє rbc.ua з покликанням на джерела у спецслужбах.

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За даними джерел, за атакою стоїть Головне управління розвідки Міноборони України.

Як відомо, цей авіаційний завод у жовтні 2023 року атакували українські дрони, це також була операція нашої розвідки.

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На Смоленському авіаційному заводі виробляються ракети Х-59 різних модифікацій класу «повітря-земля», якими окупанти обстрілюють Україну.

Водночас у Тулі є влучання у військовий завод «Щегловський вал», на якому збирають зенітно-ракетні комплекси «Панцир-С» і «Панцир-С1».

Також вибухи лунали в Орловській області. Наслідки уточнюються.

Нагадаємо, що в ніч на 21 січня в низці областей Росії пролунали вибухи. Спочатку Міноборони РФ заявило, що черговими засобами ППО було нібито знищено безпілотний літальний апарат над територією Орловської області. Згодом повідомило про начебто один знищений безпілотник над Смоленською областю.

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Крім того, пізно ввечері 20 січня місцеві пабліки почали публікувати відео, на яких чути звуки вибухів у російській Тулі.

Незабаром у Міністерстві оборони РФ заявили, що над містом сили ППО нібито відбили атаку безпілотника. Про пошкодження та постраждалих не повідомляється.