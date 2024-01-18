Полонений сомалієць назвав країни, найманці з яких воюють на боці Росії (відео)

Найманець Мухаммад Аділь підписав контракт з армією РФ, а вже через місяць відправився на передову

Сомалійський найманець: «Російські командири розділяють іноземців на невеликі групи і просто кажуть: «Go, go, go!»

Росія має найманців з Непалу, Єгипту, Індії та Сомалі, який вона використовує для війни проти України. Про це розповів полонений найманець із Сомалі Мухаммад Аділь в інтерв’ю online.ua.

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За словами сомалійця, в одному із загонів РФ було близько 20 іноземних найманців.

«Таких як я було десь двадцять солдатів, включно зі мною. Вони з Непалу, Єгипту, Індії, Таджикистану. Були й інші обличчя. Я не знаю, звідки вони, але я точно знаю, що не з Росії. Непальці говорять на урду або хінді, яких я не розумію. Єгиптяни арабською, якої я теж не розумію. Деякі індуси говорять англійською, але дуже погано», – каже Аділь.

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Як зазначив найманець, російські командири розділяють іноземців на невеликі групи і просто кажуть: «Go, go, go!». За словами Аділя, це єдине слово англійською, яке він чув від них.

Зокрема, Сомалієць потрапив на війну в Україну через оголошення про набір солдат до російської армії. Спочатку командири переконували його, що чоловік навчатиметься і служитиме всередині армії РФ, а російські солдати нібито будуть воювати на передовій.

Тому 3 грудня 2023 року найманець підписав контракт з армією РФ, а вже через місяць, 4 січня, 2024 року опинився на передовій.

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«Я сказав їм, що не хочу, але вони відповіли, що у мене немає вибору», – зазначив сомалієць.

Нагадаємо, російське командування не дозволяло лікувати хворих сербських найманців, а також не забезпечувало їх зброєю. Про це розповів найманець Деян Берич, який воював на Донбасі ще з 2014 року, у зверненні, опублікованому в соцмережах.

Зокрема, росіяни шукають людські ресурси не лише шляхом мобілізації на тимчасово окупованих територіях, а й вербуванням найманців за кордоном. Основним регіоном для вербування найманців є Балкани. Одним з відповідальних за це став серб Деян Берич, який проживає у РФ.

До слова, країна-агресор РФ продовжує вербувати людей на війну проти України. Як наслідок – на фронті з'явилися бойовики із Куби. Вони підписали контракт із Міноборони РФ через військкомат Тули та інших міст.