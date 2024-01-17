Журналіст «Радіо Свободи» потрапив під російський обстріл

Лікарі зробили журналісту успішну операцію, його стан стабільний

Знімальна група «Крим.Реалії» потрапила під ворожий артилерійський обстріл, зранку, 17 січня, під час зйомок телесюжету на півдні України. Про це повідомило видання «Радіо Свобода».

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Внаслідок обстрілу журналіст Дмитро Євчин отримав поранення.

Як пише видання, група знімала телесюжет на передовій в районі населеного пункту Роботине Запорізької області. Внаслідок обстрілу Євчин отримав осколкове поранення в ногу.

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Військові разом з оператором надали Євчину першу допомогу й евакуювали до стабілізаційного пункту в сусідньому селі, а потім до лікарні в Запоріжжі.

Як стверджують лікарі, операція завершилась успішно, а журналіст поки перебуватиме в реанімації.

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До слова, журналісти німецького телеканалу ZDF постраждали внаслідок ворожої атаки на Харків. В момент обстрілу вони були у готелі Kharkiv Palace.