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Журналіст «Радіо Свободи» потрапив під російський обстріл

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Журналіст «Радіо Свободи» потрапив під російський обстріл
В результаті мінометного обстрілу Дмитро Євчин отримав осколкове поранення в ногу
фото: скріншот з відео

Лікарі зробили журналісту успішну операцію, його стан стабільний

Знімальна група «Крим.Реалії» потрапила під ворожий артилерійський обстріл, зранку, 17 січня, під час зйомок телесюжету на півдні України. Про це повідомило видання «Радіо Свобода».

Внаслідок обстрілу журналіст Дмитро Євчин отримав поранення.

Як пише видання, група знімала телесюжет на передовій в районі населеного пункту Роботине Запорізької області. Внаслідок обстрілу Євчин отримав осколкове поранення в ногу.

Військові разом з оператором надали Євчину першу допомогу й евакуювали до стабілізаційного пункту в сусідньому селі, а потім до лікарні в Запоріжжі.

Як стверджують лікарі, операція завершилась успішно, а журналіст поки перебуватиме в реанімації.

Нагадаємо, політичний оглядач «Главкома» Павло Вуєць та його сім'я дивом врятувалися під час ракетного удару по Львову. Будинок, у якому під час війни мешкало подружжя, розташований у Львові на вулиці Стрийській. Саме туди влучили окупанти у ніч на 6 липня 2023 року. Чоловік, дружина Наталія та син, учень молодшої школи, вийшли з квартири за кілька хвилин до удару російської ракети. Вчасне рішення спуститися у бомбосховище врятувало їм життя.

До слова, журналісти німецького телеканалу ZDF постраждали внаслідок ворожої атаки на Харків. В момент обстрілу вони були у готелі Kharkiv Palace.

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Теги: ЗМІ журналіст обстріл росія війна

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