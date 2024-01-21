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У низці областей РФ пролунали вибухи

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У низці областей РФ пролунали вибухи
Про пошкодження та постраждалих не повідомляється
фото ілюстративне

Міноборони РФ заявило, що нібито було відбито атаку безпілотників

У ніч на 21 січня в низці областей Росії пролунали вибухи. Про це повідомило Міноборони РФ, заявивши про атаку безпілотників.

Зокрема, звуки вибухів, за повідомленнями місцевих телеграм-каналів, лунали в Орлі, Тулі та Смоленську. 

Спочатку Міноборони РФ заявило, що черговими засобами ППО було нібито знищено безпілотний літальний апарат над територією Орловської області. Згодом повідомило про начебто один знищений безпілотник над Смоленською областю.

Пізно ввечері 20 січня місцеві пабліки почали публікувати відео, на яких чути звуки вибухів у російській Тулі.

Незабаром у Міністерстві оборони РФ заявили, що над містом сили ППО нібито відбили атаку безпілотника. 

Про пошкодження та постраждалих не повідомляється.

Нагадаємо, 19 січня у місті Клинці Брянської області РФ спалахнула потужна пожежа на нафтобазі. Росіяни заявили про нібито атаку безпілотника.

Як повідомлялося, у місті Клинці Брянської області РФ майже добу горить нафтобаза після атаки українських безпілотників. А на світанку 20 січня у місті знову прогриміли вибухи.

На світанку у четвер, 18 січня, у Білгородській області було оголошено повітряну тривогу.

Раніше 17 січня у Ростовській області Росії сталася пожежа на Шахтинському поліефірному заводі.

До слова, у ніч проти 16 січня у російському Воронежі пролунала серія вибухів. Після прильоту постраждав житловий багатоквартирний будинок, у ньому виникла пожежа.

Читайте також: Атаки на нафтобазу під Брянськом та завод під Тамбовом спецоперація розвідки – джерела
Теги: Міноборони РФ безпілотник росіяни

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