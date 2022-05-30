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    У світі

    Зять Єльцина пішов із посади радника президента Росії – Reuters

    Юмашев пішов із посади радника президента у квітні - Зять Єльцина пішов із посади радника президента Росії – Reuters
    Юмашев пішов із посади радника президента у квітні
    фото з відкритих джерел

    Валентин Юмашев був радником Путіна 22 роки

    Зять колишнього президента Росії Бориса Єльцина Валентин Юмашев пішов із посади радника президента РФ Володимира Путіна, на якій пропрацював 22 роки. Про це повідомляє Reuters.

    Перша заступниця виконавчого директора «Єльцин-центру», до опікунської ради якого входить Юмашев, Людмила Телень, розповіла, що він пішов із посади радника президента у квітні. Вона наголосила, що «це була його ініціатива».

    Цю ж інформацію на умовах анонімності підтвердило виданню іще одне джерело.

    Отримати коментарі самого Юмашева та прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова Reuters не вдалося.

    Юмашев у 1997-1998 роках обіймав посаду голови адміністрації президента Росії Бориса Єльцина. Він одружений із донькою Єльцина Тетяною.

    Про те, що Юмашев є радником Путіна на громадських засадах, стало відомо у 2018 році. Тоді Пєсков заявив, що Юмашев працює на цій посаді вже 18 років.

    Раніше повідомлялося, що Тетяна Юмашева, дочка першого президента Росії Бориса Єльцина, який свого часу призвів до влади Володимира Путіна, підтримала Україну під час вторгнення до нашої країни військ РФ.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація час #stoprussia
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    Зять Єльцина пішов із посади радника президента Росії – Reuters