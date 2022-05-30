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  4. На Одещині знищено крилату ракету, боєголовка якої важить тонну (фото)
рус
    Новини

    На Одещині знищено крилату ракету, боєголовка якої важить тонну (фото)

    Ракету Х-22 збили над Одещиною - На Одещині знищено крилату ракету, боєголовка якої важить тонну (фото)
    Ракету Х-22 збили над Одещиною
    фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ/Facebook

    Ударна авіація Повітряних Сил завдала вогневих ударів по окупаційних військах

    Підрозділи зенітних ракетних військ 30 травня знищили дві цілі. Про це інформує Командування Повітряних Сил ЗСУ. Так, Донеччині було збито авіаційну ракету класу «повітря-поверхня» – Х-59МК, а на Одещині – крилату ракету Х-22. Бойова частина Х-22 важить близько тонни.

    Уламки Х-22. Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ/Facebook

    Уламки Х-22. Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ/Facebook

    Крім того, ударна авіація Повітряних Сил завдала вогневих ударів по окупаційних військах на Харківщині, Донеччині, Луганщині та Херсонщині.

    «Ударні групи штурмовиків та бомбардувальників під прикриттям винищувачів здійснили до десяти авіанальотів на ворожі позиції. Нанесено вогневе ураження по складах боєприпасів, скупченню броньованої техніки, живій силі рашистів», – ідеться у повідомленні.

    Раніше повідомлялося, що російські загарбники продовжують нарощувати систему протиповітряної оборони на території тимчасово окупованого Криму.

    Також окупаційна влада Криму планує залучити до бойових дій у війні проти України випускників коледжів.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ авіація війна Україна село влада окупація #stoprussia
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    На Одещині знищено крилату ракету, боєголовка якої важить тонну (фото)