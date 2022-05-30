На Одещині знищено крилату ракету, боєголовка якої важить тонну (фото)

Ударна авіація Повітряних Сил завдала вогневих ударів по окупаційних військах

Підрозділи зенітних ракетних військ 30 травня знищили дві цілі. Про це інформує Командування Повітряних Сил ЗСУ. Так, Донеччині було збито авіаційну ракету класу «повітря-поверхня» – Х-59МК, а на Одещині – крилату ракету Х-22. Бойова частина Х-22 важить близько тонни.

Уламки Х-22. Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ/Facebook

Крім того, ударна авіація Повітряних Сил завдала вогневих ударів по окупаційних військах на Харківщині, Донеччині, Луганщині та Херсонщині.

«Ударні групи штурмовиків та бомбардувальників під прикриттям винищувачів здійснили до десяти авіанальотів на ворожі позиції. Нанесено вогневе ураження по складах боєприпасів, скупченню броньованої техніки, живій силі рашистів», – ідеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники продовжують нарощувати систему протиповітряної оборони на території тимчасово окупованого Криму.

Також окупаційна влада Криму планує залучити до бойових дій у війні проти України випускників коледжів.

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