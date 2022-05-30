Ердоган подзвонив Зеленському: стали відомі перші подробиці

Ердоган заявив, що Туреччина доклала всіх зусиль для продовження переговорів між Україною та Росією

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у понеділок, 30 травня, провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Ранішн Ердоган провів телефонну розмову з диктатором Росії Володимиром Путіним. Про це повідомляє CNN Turk.

Телефонна розмова між президентами України та Туреччини відбулася у понеділок ввечері. У фокусі бесіди Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана – різні аспекти війни проти РФ.

Лідери держав обговорили останні події українсько-російської війни. Під час розмови Ердоган запевнив, що Туреччина докладає всіх зусиль для поновлення переговорів між Україною і РФ. Для себе Анкара обрала в них роль посередника.

Турецький президент окремо торкнувся проекту створення безпечного коридору для експорту української сільгосппродукції. Для гарантування перевезення зерна та інших культур морем Ердоган підтримав створення Моніторингового центру, який працюватиме під егідою ООН у Стамбулі.

Раніше в розмові з президентом РФ Путіним турецький лідер озвучив ті ж пропозиції.

Як стало відомо 28 травня, президент Російської Федерації Володимир Путін готовий провести переговори з главою України Володимиром Зеленським. Про це він заявив у розмові з французьким лідером Емануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Раніше про те, що Кремль хоче переговорів із Зеленським заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.