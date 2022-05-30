96-й день війни: президент звернувся до українців (відео)

Зеленський підбив підсумки 96-го дня війни

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців після 96 днів війни. Відповідне відео Зеленський опублікував на своїх офіційних сторінках.

Зеленський розповів, що російські окупанти зірвали евакуацію з районів бойових дій на Луганщині.

«Сьогодні на Луганщині окупанти зірвали евакуацію з районів бойових дій, обстрілявши машину, яка їхала по місцевих. Від смертельного поранення під час цього обстрілу загинув французький журналіст Фредерік Леклерк. Він працював на французький телеканал BFM TV. Трохи більш як місяць тому я дав інтерв'ю саме цьому телеканалу. Це було моє перше інтерв'ю представникам медіа Франції за час повномасштабної війни. Мої щирі співчуття колегам і рідним Фредеріка», – сказав Зеленський.

Він зазначив, що французький журналіст став 32-м медійником, який загинув після 24 лютого.

Також президент розповів про розмову з президентом Туреччини Реджепоп Таїпом Ердоганом.

Раніше в розмові з президентом РФ Путіним турецький лідер озвучив ті ж пропозиції.

Як стало відомо 28 травня, президент Російської Федерації Володимир Путін готовий провести переговори з главою України Володимиром Зеленським. Про це він заявив у розмові з французьким лідером Емануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Раніше про те, що Кремль хоче переговорів із Зеленським заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.