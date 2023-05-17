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Путін розповів, чому вимушений прикручувати газовий кран

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Путін розповів, чому вимушений прикручувати газовий кран
Володимир Путін прокоментував падіння видобутку газу в Росії
фото з відкритих джерел

За словами російського дикатора Путіна, скорочення видобутку газу – це «абсолютно стабільна ситуація»

Росія справді скорочує видобуток газу, але такі дії нібито пов'язані із необхідністю підтримувати світову кон'юнктуру. Таким чином динаміку в галузі на нараді з урядовцями пояснив президент Росії Володимир Путін, пишуть росЗМІ.

За його словами, ціни на газ «трошки привпали» від встановленого рівня, проте загалом глава держави назвав ситуацію «абсолютно стабільною». Путін підкреслив, що видобуток, як і раніше, на належному рівні.

Раніше Росстат повідомив про падіння видобутку природного газу у першому кварталі на 14,1% у річному вираженні, до 149 мільярдів кубометрів. Таким чином у 2022 році видобуток скоротився більш ніж на 10%.

Наприкінці квітня російський уряд взагалі призупинив публікацію будь-якої інформації про видобуток нафти та газу, тому всі подальші оцінки можна буде проводити лише на підставі неофіційних даних.

Минулого тижня Мінфін повідомив про скорочення нафтогазових доходів із січня по квітень на 52,3% порівняно з тим же періодом минулого року.

Основною причиною зниження видобутку газу Росії є скорочення можливостей для експорту. Європа радикально скоротила закупівлі у «Газпрому», а інфраструктура для перенаправлення відповідних обсягів на інші ринки у Росії відсутня. 

Цікаво, що всупереч обіцянкам щодо скорочення видобутку, у минулому місяці Росія встановила рекорд з експорту нафти та палива, з початку повномасштабного вторгення в Україну.  Утім, доходи країни-агресора від цих поставок все ж стали на 27% меншими, ніж це було у минулому квітні.  Так поставки нафти та нафтопродуктів за кордон минулого місяця зросли на 50 тисяч барелів на добу, аж до 8,3 мільйона барелів на добу. При цьому середні значення російського експорту у 2022 та 2021 роках становили 7,7 та 7,5 мільйона барелів на добу.

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Теги: росія інфраструктура президент тендер рекорд Європа путін Єврокомісія Мінфін кордон

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