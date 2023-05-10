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Єврокомісія оголосила перший міжнародний тендер на спільну закупівлю газу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Єврокомісія оголосила перший міжнародний тендер на спільну закупівлю газу
Попит на зріджений природний газ становить 2,8 млрд м³, решта 9,6 млрд м³ – трубопровідний газ
фото ілюстративне

До участі в тендері запрошені міжнародні постачальники газу, за винятком Росії

Міжнародні трейдери отримали від Європейської комісії запрошення взяти участь у першому тендері ЄС на спільну закупівлю газу в обсязі 11,6 млрд м³. Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

Такий обсяг газу збираються придбати 77 європейських компаній.

Зазначається, що попит на зріджений природний газ становить 2,8 млрд м³, решта 9,6 млрд м³ – трубопровідний газ. До участі в тендері запрошені міжнародні постачальники газу, за винятком Росії. У них є час до 15 травня, щоб подати заявки.

Перший тендер охоплює постачання газу в період з червня 2023 року до травня 2024 року. Віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович заявив, що спільні закупівлі підвищать енергетичну безпеку до наступної зими та допоможуть заповнити газосховища.

«Це також можливість для міжнародних постачальників розширити свою клієнтську базу. Це взаємовигідна ситуація", – сказав він.

До кінця року мають відбутися ще декілька тендерів.

Нагадаємо, 25 квітня Європейський союз запустив новий інструмент для спільних закупівель газу, відомий як AggregateEU.

8 травня стало відомо, що в Європі сповільнюються закупівлі газу.

Теги: газ Європа

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