Москва вихваляється рекордами з експорту нафти та палива

Утім, як випливає із документа, доходи країни-агресорки від поставок все ж стали на 27% меншими, ніж це було у минулому квітні

Всупереч обіцянкам щодо скорочення видобутку, у минулому місяці Росія встановила рекорд з експорту нафти та палива, з початку повномасштабного вторгення в Україну. Про це пише видання Financial Times посилаючись на дані звіту Міжнародного енергетичного агентства.

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Утім, як випливає із документу, доходи країни-агресора від цих поставок все ж стали на 27% меншими, ніж це було у минулому квітні. Так поставки нафти та нафтопродуктів за кордон минулого місяця зросли на 50 тисяч барелів на добу, аж до 8,3 мільйона барелів на добу. При цьому середні значення російського експорту у 2022 та 2021 роках становили 7,7 та 7,5 мільйона барелів на добу. Російські компанії вихваляються тим, що можуть і у подальшому збільшувати обсяги поставок і у агенції кажуть, що це єдине, що допомагає утримувати нафтові доходи.

«Справді, Росія може нарощувати обсяги, щоб компенсувати втрачені доходи», – йдеться в щомісячному звіті Міжнародного енергетичного агентства про ринок нафти.

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Експорт сирої нафти досяг 5,2 мільйонів барелів нафти на добу – максимального рівня з травня 2022 року. З них 2,1 мільйона барелів на добу країна відправляла до Китаю та 2 мільйони барелів на добу – до Індії. Загальний експорт нафтопродуктів становив 3 мільйони барелів на добу.

За оцінками Міжнародного енергетичного агентства, місячні доходи російських компаній від експорту нафти та палива скоротилися на 27% у річному вираженні, а податкові відрахування нафтогазового сектора – на 64%. У квітні доходи країни від експорту нафти зросли на 1,7 млрд доларів до $15 млрд, проти $13,3 мільярда у березні поточного року. Податкові надходження від нафтогазового сектору в Росії скоротилися на 64% порівняно з аналогічним періодом минулого року, додає агентство.

Нагадаємо, «Велика сімка» країн і Австралія встановили граничні ціни на російські нафтопродукти та нафту в координації з Європейським Союзом, щоб скоротити ключове джерело фінансування його війни проти України. ЄС також ввів ембарго на ключові експортні нафтові товари країни. У відповідь Росія пригрозила відключити країни та компанії, які дотримуються обмеження цін.

Нагадаємо, Євросоюз запропонує офіційно припинити постачання російської нафти до Німеччини та Польщі через північну гілку нафтопроводу Дружба. У рамках відступу від європейських санкцій обидві країни могли продовжувати отримувати нафту через північну ділянку нафтопроводу. Незважаючи на це і Польща, і Німеччина, вже припинили отримувати нафту цією ділянкою, виконуючи свої попередні обіцянки скоротити обсяги постачання.