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Скільки коштуватимуть поставки газу до Європи із США: прогноз американського виробника

Ірина Глотова
glavcom.ua
Скільки коштуватимуть поставки газу до Європи із США: прогноз американського виробника
Потенціал зростання експорту газу із США – 500 млрд куб. м
фото: inbusiness.kz

У компанії EQT стверджують, що доставки американського газу для Європи коштуватимуть  $380 за тис. куб. м, але ця ціна лише за умови тривалих контрактів

 

 

У компанії EQT стверджують, що доставки американського газу для Європи коштуватимуть $380 за тис. куб. м, аде ця ціна лише за умови довгострокових контрактів. Для забезпечення безперебійного постачання природного газу до Європи за ціною $12 за MMBtu (близько $380 за тис. куб. м. – Главком) необхідно укладати довгострокові контракти, говорить глава компанії EQT (найбільший виробник газу в США) Тобі Райс. Про це він заявив на пресконференції в Абу-Дабі, пише Интерфакс

«Ми можемо доставити газ до порога Європи за ціною $12 за MMBtu, і це означатиме ціну газу в США у $4 за MMBtu»,– заявив Райс. Зараз ціна складає $20 за MMBtu.

За словами керівника EQT, США можуть збільшити постачання ЗПГ до Європи для заміни російського газу. Потенціал зростання експорту ЗПГ із США – 500 млрд куб. м на рік порівняно із сьогоднішніми 100 млрд куб. м, проте для цього будуть потрібні інвестиції у відповідну інфраструктуру. «У нас є газ, питання в тому, звідки він піде і яким чином буде доставлений до регіонів, в які потрібні дістатися», – пояснив Тобі Райс.

Так, у грудні ціни на зріджений природний газ у Північно-Західній Європі дісталися максимум за два місяці в $33,22 за MMBtu. Також згідно із матеріалами Єврокомісії, з липня до вересня на імпорт газу ЄС витратив близько €101 млрд, що стало рекордним показником за останнє десятиліття. Витрати за аналогічний період 2021 року становили €29 млрд.

Нагадаємо, Рада Євросоюзу узгодила механізм обмеження ціни на газ з Росії. Ухвала почне діяти 15 лютого і буде чинним протягом року.  Офіційну ухвалу опубліковано на сайті Ради ЄС.

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Теги: інвестиції імпорт газ США

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