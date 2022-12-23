Рада ЄС узгодила обмеження ціни на російський газ на рік

Ухвала почне діяти 15 лютого

Рада Євросоюзу узгодила механізм обмеження ціни на газ з Росії. Ухвала почне діяти 15 лютого і буде чинним протягом року. Офіційну ухвалу опубліковано на сайті Ради ЄС.

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«Регламент має на меті обмежити епізоди надмірних цін на газ у ЄС, які не відображають ціни на світовому ринку, одночасно забезпечуючи безпеку енергопостачання та стабільність фінансових ринків», – йдеться в ухвалі.

Раніше Євросоюз офіційно встановив граничну ціну на газ на рівні 188 євро за мегават-годину. Міністри енергетики ЄС досягли політичної згоди щодо цього 19 грудня 2022 року.

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Через різке зростання вартості енергоносіїв, яке спричинило вторгнення Росії в Україну, Європа втратила близько 1 трильйона доларів.

Раніше повідомлялося, що Чехія, яка зараз головує в Раді ЄС, запропонувала компромісний варіант зниження стелі ціни на газ. Зокрема знизити граничну ціну до 188 євро/МВт-год з 275 євро/МВт-год, запропонованими Єврокомісією минулого місяця.