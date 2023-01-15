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Олександр Кочетков Аналітик, політтехнолог

Ракетна атака на Україну: не треба підігравати ворогу

glavcom.ua
По Дніпру вдарили старою радянською протикорабельною ракетою Х22

Популярним коментаторам не варто розповідати сумнівні версії

Мовою оригіналу

Во-первых, в атаке не принимали участие беспилотники «Шахед». А это значит, что у недоимперии их просто не осталось. Если были, их бы обязательно запустили, так как они в разы увеличивают количество целей, на которые должна реагировать наша ПВО-ПРО, и, соответственно, резко усложняют ее задачу. Получается, что иранские закончились, свое производство, которое враги затевают, еще не развернули.

Во-вторых, агрессор впервые использовал ракеты С 400 (возможно, С 300, но маловероятно) для ударов по Киеву с пограничной территории Беларуси. Эти ракеты имеют режим «поверхность-поверхность», при этом осколочная часть заменяет на фугасную весом от 150 кг (в зависимости от планируемой дальности полета). И наше ПВО-ПРО не сработала, ракеты прошли беспрепятственно. По счастью точность их невелика, ничего критически важного они не поразили.

Дело в том, что эти зенитные ракеты, расположенные вдоль границ РФ и Беларуси, регулярно запускают – то ли по нашим беспилотникам, то ли по своим, то ли вообще по целям, которые мерещатся агрессору. Очевидно, пуски ракет по Киеву были исходно идентифицированы именно как подобные зенитные пуски. А когда ракеты пошли в сторону Украины, было уже поздно: после набора высоты двигатель ракеты отключается, она летит по псевдобаллистической (псевдо — так как не выходит за атмосферу) траектории. Время полета составляет несколько минут, ракета небольшая, если не ждать заранее, сбить крайне сложно.

Значит, теперь, получив опыт, придется ждать заранее.

В-третьих, по Днепру ударили старой советской противокорабельной ракетой Х 22. Она несет 960 кг фугасной взрывчатки и фактически является самым мощные ракетным оружием недоимперии (кроме ТЯО). На финальном участке ракета наводится допотопной радиолокационной системой, соответственно, тупо реагирует на большие строения.

Судя по всему, эта ракета была направлена на Приднепровскую ТЕЦ, но перенацелилась на жилой дом – тоже крупный радиоконтрастный объект. Точно так же произошло летом в Кременчуге, когда такая ракета уничтожила торговый центр. Использование ракеты Х 22 по наземным, а не морским целям, тем более, вблизи жилой застройки, полностью противоречит самой идее ее создания. Поэтому является неопровержимым циничным жестоким военным преступлением.

При этом, я внимательно отслеживаю всю информацию, касающуюся ракетных атак Украины. И мне ни разу не встречались факты, когда вражескую ракету сбивает наше ПРО-ПРО, и после этого она падает и взрывается. Падает – да, взрывается – нет. Дело в том, что поражающим фактором зенитной ракеты является шрапнель разной формы из твердосплавных материалов. Они разрушают целостность корпуса ракеты, а также всех ее систем, включая систему подрыва.

После сбития ракеты на землю падают ее обломки. Возможен взрыв остатков топлива, но все это никак не может привести в таким масштабным разрушениям, как в Днепре.

Так что популярным комментаторам не стоило бы со своим вальяжным обыкновением задвигать сомнительные версии, что якобы ракета Х 22 была сбита нашей ракетой и поэтому угодила в жилой дом. И тем самым подыгрывать врагу. А просто подождать появления видеозаписей, на которых четко видно, что нашей зенитной ракеты не было. К сожалению.

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Теги: Дніпро ракета війна росія

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