Безробіття у Польщі впало до рекордного рівня

З початку повномасштабної війни у Польщі працевлаштувались 372 тис. українських біженців

У Польщі показник безробіття у липні становив 4,9%. Це найнижчий показник за весь час з моменту падіння комуністичного режиму та початку ринкових реформ. З початку повномасштабної війни у Польщі працевлаштувались 372 тис. українських біженців, повідомляє Міністерство сім'ї та соціальної політики Республіки Польща.

Найбільше українців працює у:

Мазовецькому воєводстві (82,8 тис.),

Нижньосилезькому (39,5 тис.),

Лодзьському (36,4 тис.),

Великопольському (34,5 тис.).

Генеральний директор Gremi Personal Томаш Богдевич додав, що у порівнянні з 2021 роком на 9% зріс попит на вакансії в агентстві з боку поляків. Навіть на позиції, які традиційно займали працівники з України.

Він вважає, що це сталося через подорожчання життя у Польщі, високої інфляції та зростання ставок з іпотеки.

«Також ми помічаємо, що поляки починають освоювати роботи, на які раніше майже не звертали уваги, наприклад робота у харчовій промисловості та у логістиці. Певний парадокс у тому, що за умовних складнощів для економіки, зазвичай рівень безробіття зростає, натомість ми бачимо зворотний процес, коли рівень безробіття рекордно скорочується», – каже Богдевич.