Робота в Польщі. Українці зіштовхнулися з новими проблемами

Польські урядовці стикнулися з рядом проблем у працевлаштуванні українських біженців.

Польські чиновники разом з представниками бізнесу і неурядових організацій розробили рекомендації щодо інтеграції і працевлаштування біженців з України.

За даними аналітичного центра агенції з працевлаштування Gremi Personal, актуальним залишається питання місцеперебування біженців. Більшість з українців продовжують обирати великі конгломерації Польщі, де роботу без знання мови і досвіду знайти значно важче.

Натомість у маленьких містах концентруються виробничі підприємства. Найбільший попит на працівників у харчовій промисловості, логістиці і галузі HoReCa.

«Для гнучкого управління працевлаштуванням біженців необхідна активніша співпраця між органами місцевого самоврядування, воєводськими та повітовими бюро праці, економічними зонами та агентствами зайнятості», – твердить Даміан Гузман, заступник генерального директора Gremi Personal.

Також учасники обговорення запропонували створити програму масового та швидкого вивчення польської мови для громадян України, які хочуть працювати. Її незнання є перешкодою для пошуку кваліфікованої роботи, а також для інтеграції у польське суспільство.

Серед інших проблем, з якими стикаються українські біженці в Польщі – складнощі із влаштуванням дітей, а також пошук житла. В перші 2 місяці війни біженців розміщували безкоштовно. Натомість нині постає питання пошуку оплачуваного житла для них – особливо тих, хто має намір працювати.

За даними уповноваженого уряду у справах біженців з України Павла Шефернакера, 100 тис. працездатних українців влаштувалися на роботу в Польщі, а це кожен четвертий із тих, хто отримав PESEL (ідентифікаційний номер, який дає право на роботу в Польщі за спецзаконом, прийнятим для біженців).

За даними Прикордонної служби Польщі, з початку війни до країни в'їхало 3,29 громадян України, повернулося додому – 1,16 млн.осіб.

Нагадаємо, що Уряд запустив експериментальний проєкт, який дозволить громадянам України одночасно оформити й внутрішній, і закордонний паспорт.

Днями президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволить безробітним простіше стати на облік, а роботодавцям – отримати додаткові стимули для працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.