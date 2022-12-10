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Білорусь дозволить транзит українського зерна без усяких умов – ООН

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Білорусь дозволить транзит українського зерна без усяких умов – ООН
Білорусь пропонує пустити експорт українського зерна через свою територію
фото ілюстративне

Мінськ більше не ставить умов для транзиту українського зерна до литовського порту 

Білорусь готова без попередніх умов пропускати через свою територію до литовського порту Клайпеда вантажі українського зерна. Про це представник Білорусі сказав у п'ятницю генеральному секретарю ООН, повідомляє Reuters.

Як розповів журналістам прес-секретар ООН Стефан Дюжаррік, заступник міністра закордонних справ Білорусі Юрій Амбразевич на зустрічі з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем також говорив про відновлення експорту білоруських добрив, на які демократичні країни наклали санкції після жорстокого придушення протестів у Білорусі позаминулого року.

На початку червня, коли обговорювалася підписана зернова угода, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пропонував відкрити транзит зерна з України до портів Литви за умови зняття заборони на експорт білоруських добрив. Тоді його підтримали генсек ООН Антоніо Гуттеріш, а також Володимир Путін, але Україна, Литва та західні країни цей варіант категорично відкинули.

Як відомо, збитки, які завдала Росія крадіжкою зерна з України, можна оцінювати мінімум у $2 млрд. Підраховують не тільки втрати трейдерів, а також компаній як з великим виробництвом, так і маленьких фермерів. 

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує провести телефонні переговори з лідерами України та Росії – Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним. переговори стосуватимуться теми продовольчої кризи.

Через дії Росії судна із «зернового коридору» по 3-5 тижнів чекають у черзі, щомісяця на експорт не потрапляють кілька мільйонів тонн української агропродукції. 

Теги: зерно Білорусь Україна Олександр Лукашенко путін війна

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