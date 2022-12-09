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Зеленський: Через дії Росії судна «зернового коридору» тижнями стоять у черзі

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Зеленський: Через дії Росії судна «зернового коридору» тижнями стоять у черзі
Скріншот з відео

Українські порти працюють лише на половину потужності

Через дії Росії судна із «зернового коридору» по 3-5 тижнів чекають у черзі, щомісяця на експорт не потрапляють кілька мільйонів тонн української агропродукції. Про це на міжнародному форумі TRT World Forum, який проходить у Стамбулі, заявив Президент Володимир Зеленський.

«Зараз понад 13 млн тонн агропродукції на експорт, а можемо дати ще десятки мільйонів тонн. Наші порти задіяні в експортній зерновій ініціативі працюють лише на половину потужності. І це лише тому, що росія гальмує реалізацію експорту, тримає судна в очікуванні інспекцій. Станом на сьогодні більш як 80 суден очікують», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, глава МЗС України Дмитро Кулеба наголосив, що «зерновий коридор» чудово працював без російських інспекторів. Україна зацікавлена у продовженні функціонування «зернового коридору», проте Росія має припинити своїм саботажем гальмувати його дію.

Як відомо, Сполучені штати Америки виділили Україні $20 млн на підтримку ініціативу Grain from Ukraine, яка спрямована на подолання зернової кризи у країнах Африки та Азії.

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