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Збитки, які завдала Росія крадіжкою зерна: озвучено нові цифри

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Збитки, які завдала Росія крадіжкою зерна: озвучено нові цифри
зображення ілюстративне

Наразі триває вже третє велике міжнародне розслідування, яке показує кількість вкраденого зерна, а також якими кораблями та маршрутами його вивозили

Збитки, які завдала Росія крадіжкою зерна з України, можна оцінювати мінімум у $2 млрд. Підраховують не тільки втрати трейдерів, а також компаній як з великим виробництвом, так і маленьких фермерів. Про це розповіла в етері Еспресо Ольга Трофімцева – амбасадорка з особливих доручень МЗС України.

Ольга Трофімцева прокоментувала повідомлення Bloomberg про викрадення Росією українського зерна на $1 млрд.

«Наші українські експерти вважають цю цифру від Bloomberg заниженою. Однак, тут могла йти мова лише про вкрадену пшеницю з окупованих територій. А якщо говорити загалом про вкрадене зерно і про території, які вже деокуповані, то я думаю, що ці збитки можемо сміливо оцінювати як мінімум $2 млрд. На мою думку, оцінка збитків у $1 млрд – це занизька цифра», – зауважила амбасадорка.

Також вона підкреслила, що розслідування триває й каратимуть не тільки Росію, а й причетних.

«На тимчасово окупованих територіях перебувають різного розміру виробники, які поки що ніяк не можуть відновити ці збитки. Якщо говорити про крадіжки зерна окупантами, то ми говоримо, що треба  все фіксувати, щоб документально подавати інформацію про те, що відбувалося під час окупації у господарській діяльності виробників. Зараз триває вже третє велике міжнародне розслідування, яке показує не тільки кількість вкраденого зерна, а завдяки сучасним технологіям, нам відомо, якими кораблями, маршрутами намагалася вивозити Росія українське зерно. Тому, вважаю, що доказів у нас більш ніж достатньо. Я абсолютна впевнена, що буде відповідати не тільки Росія, а й компанії, які беруть у цьому участь», – підсумувала Трофімцева.

Раніше повідомлялося, що США виділили Україні $20 млн на підтримку зернової ініціативи

Нагадаємо, 17 листопада стало відомо, що «зернова угода» продовжена ще на 120 днів. Це рішення було ухвалено у Стамбулі. Гарантами виконання ініціативи залишилися Організація Об‘єднаних Націй та Туреччина.

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Теги: росія зерно

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