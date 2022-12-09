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Ердоган запланував переговори із Зеленським та Путіним: деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ердоган запланував переговори із Зеленським та Путіним: деталі
Ердоган зазначив важливість поставок продовольства голодуючим країнам
фото: 1lurer.am

За словами лідера Туреччии, переговори стосуватимуться теми продовольчої кризи

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує сьогодні провести телефонні переговори з лідерами України та Росії – Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним. Про це Ердоган заявив на відкритті Всесвітнього форуму TRT.

За словами лідера Туреччии, переговори стосуватимуться теми продовольчої кризи. «Припинення поставок критично важливих продуктів спричинило глобальну продовольчу кризу. У неділю я проведу розмову з Путіним. Я також проведу розмову із Зеленським», – сказав Ердоган.

Він зазначив важливість поставок продовольства голодуючим країнам.

Як повідомлялося, попередня розмова президента Туреччини Реджеп Таїп Ердоган  з російським диктатором Володимиром Путіним відбулася 18 листопада. Тоді лідери обговорили зерновий коридор і необхідність дипломатичних переговорів між Києвом та Москвою, 

Теги: переговори Реджеп Таїп Ердоган Туреччина Володимир Зеленський путін

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