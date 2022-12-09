Ердоган запланував переговори із Зеленським та Путіним: деталі

За словами лідера Туреччии, переговори стосуватимуться теми продовольчої кризи

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує сьогодні провести телефонні переговори з лідерами України та Росії – Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним. Про це Ердоган заявив на відкритті Всесвітнього форуму TRT.

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За словами лідера Туреччии, переговори стосуватимуться теми продовольчої кризи. «Припинення поставок критично важливих продуктів спричинило глобальну продовольчу кризу. У неділю я проведу розмову з Путіним. Я також проведу розмову із Зеленським», – сказав Ердоган.

Він зазначив важливість поставок продовольства голодуючим країнам.

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Як повідомлялося, попередня розмова президента Туреччини Реджеп Таїп Ердоган з російським диктатором Володимиром Путіним відбулася 18 листопада. Тоді лідери обговорили зерновий коридор і необхідність дипломатичних переговорів між Києвом та Москвою,