Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія планувала здійснити переворот у Болгарії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія планувала здійснити переворот у Болгарії
фото ілюстративне

Понад 700 бойовиків мали влаштувати заворушення в парламенті, почати стрілянину й спробувати захопити владу

Кремль розробив план здійснення державного перевороту в Болгарії у 2016 році, який вдалося зірвати після превентивного арешту його учасників. Про це повідомив виконавчий директор розслідувальної групи Bellingcat Христо Грозев, передає «Радіо Свобода».

Зазначається, що спроба перевороту в Болгарії була запланована на 20 квітня 2016 року. Він мав бути здійснений руками двох воєнізованих організацій, «Василь Левські» та «Шипка».

Понад 700 бойовиків мали влаштувати заворушення в парламенті, почати стрілянину й спробувати захопити владу. Операція нібито підтримувалась Російською православною церквою.

Спроба путчу провалилась через превентивний арешт сотень учасників воєнізованих формувань, з яких до Софії змогли дістатися лише три десятки. Затримано було й організатора операції Владіміра Русева, відомого під псевдонімом «Вальтер Калашников».

У 1996 році Русев фігурував як власник охоронної компанії Walter Catani, яка хвалилася тим, що «скликала» у Болгарії зустріч лідерів глобального безпекового тресту за участю колишніх офіцерів Моссада, КДБ та ЦРУ.

До слова, раніше експрем’єр Болгарії пояснив, як його країна впливає на хід війни України з Росією.

Теги: переворот росія Болгарія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков та президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Києві
Болгарія таємно постачала Україні боєприпаси на початку війни – Welt
18 сiчня, 20:45
Болгарія стала фундаментальною силою в підтримці України
Експрем’єр Болгарії пояснив, як його країна впливає на хід війни з Росією
18 сiчня, 06:47
Ілащук обіцяє усі виручені кошти відправити на допомогу ЗСУ
Скандальна посол в Болгарії оригінальним способом обіцяє допомогти ЗСУ
13 сiчня, 22:25

Політика

Росія планувала здійснити переворот у Болгарії
Росія планувала здійснити переворот у Болгарії
У ЦВК Росії розповіли про особливості нових виборів президента
У ЦВК Росії розповіли про особливості нових виборів президента
Таллінська дев'ятка: які країни і чим допоможуть Україні побороти Путіна (список)
Таллінська дев'ятка: які країни і чим допоможуть Україні побороти Путіна (список)
Христо Грозєв: Кадиров вже готує собі життя після повалення Путіна
Христо Грозєв: Кадиров вже готує собі життя після повалення Путіна
Банкова висміяла Путіна та Лаврова через ППО на дахах будинків у Москві
Банкова висміяла Путіна та Лаврова через ППО на дахах будинків у Москві
Трамп заплатить майже мільйон доларів штрафу через позов проти Гілларі Клінтон – Reuters
Трамп заплатить майже мільйон доларів штрафу через позов проти Гілларі Клінтон – Reuters

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
25K
Трибунал для Путіна та Лукашенка. 19 євродепутатів, які не підтримали резолюцію
22K
Українці – неймовірні. Філатов розповів про дивовижну знахідку на руїнах дому у Дніпрі
20K
Стало відомо, кому Денис Монастирський надіслав смс перед загибеллю
15K
«Росія хоче залучити підкріплення»: міністр оборони США звернувся до учасників «Рамштайн»
14K
Христо Грозєв назвав новий головний страх Путіна
12K
20 січня: яке сьогодні свято, прикмети й заборони

Новини

Стало відомо, кому Денис Монастирський надіслав смс перед загибеллю
Сьогодні, 11:46
Окупанти намагалися наступати на Запоріжжі та зазнали провалу – Генштаб
Сьогодні, 06:52
Гарний знак: на Водохреща над Лаврою з'явилася величезна веселка
Вчора, 12:55
ЗСУ за добу відбили атаки окупантів поблизу 14 населених пунктів – Генштаб
Вчора, 06:53
Віталій Кличко вручив Борису Джонсону важливу нагороду
Вчора, 04:00
США надали Україні більше гуманітарної допомоги, ніж решта країн, разом узятих
18 сiчня, 14:49

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту