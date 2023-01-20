Росія планувала здійснити переворот у Болгарії

Понад 700 бойовиків мали влаштувати заворушення в парламенті, почати стрілянину й спробувати захопити владу

Кремль розробив план здійснення державного перевороту в Болгарії у 2016 році, який вдалося зірвати після превентивного арешту його учасників. Про це повідомив виконавчий директор розслідувальної групи Bellingcat Христо Грозев, передає «Радіо Свобода».

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Зазначається, що спроба перевороту в Болгарії була запланована на 20 квітня 2016 року. Він мав бути здійснений руками двох воєнізованих організацій, «Василь Левські» та «Шипка».

Понад 700 бойовиків мали влаштувати заворушення в парламенті, почати стрілянину й спробувати захопити владу. Операція нібито підтримувалась Російською православною церквою.

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Спроба путчу провалилась через превентивний арешт сотень учасників воєнізованих формувань, з яких до Софії змогли дістатися лише три десятки. Затримано було й організатора операції Владіміра Русева, відомого під псевдонімом «Вальтер Калашников».

У 1996 році Русев фігурував як власник охоронної компанії Walter Catani, яка хвалилася тим, що «скликала» у Болгарії зустріч лідерів глобального безпекового тресту за участю колишніх офіцерів Моссада, КДБ та ЦРУ.

До слова, раніше експрем’єр Болгарії пояснив, як його країна впливає на хід війни України з Росією.