Президент Болгарії вкотре виступив проти надання військової допомоги Україні
Радаєв анонсував, що Болгарія не підтримає санкції проти російського ядерного палива
Очільник Болгарії Румен Радев заявив, що надалі виступає проти відправки болгарської зброї в зону бойових дій в Україні. Про це повідомляє кореспондент «Главкому».
Радев зазначив, що тимчасовий уряд виконав рішення парламенту щодо надання Україні військової допомоги і додав, що надання нової допомоги має здійснюватись з врахуванням стану болгарської армії. За його словами, наразі потрібно думати не про послаблення оборонного потенціалу країни, а навпаки про його збереження та розвиток.
Крім того, болгарський президент заявив, що деякі місцеві партії нібито хочуть втягнути країну в ескалаційні процеси, які вони не можуть контролювати.
«Нехай партії виграють вибори, сформують уряд і візьмуть на себе відповідальність за рішення, за яким болгарська армія надасть зброю Україні. Люди, які нічого не знають у військовій справі, намагаються втягнути нас у ескалаційні процеси, які вони не можуть контролювати. Війна вже переросла у фазу повного взаємного виснаження і вона задіює всіх нас», – сказав Румен Радев.
Зазначимо, що це вже не перша така заява болгарського президента. Минулого тижня в Брюсселі, напередодні зустрічі лідерів Європейського Союзу, Радев висловив сподівання, що болгарська військова допомога Україні більше не буде надана і що замість неї «здійснюватиметься пошук мирного вирішення конфлікту». Він також додав, що Болгарія не підтримає санкції проти російського ядерного палива.
Наступного дня після таких заяв, в Софії відбулась акція протесту проти президента Радева. Під час якої протестувальники скандували «Відставка» та тримали плакати з написом «Радев геть! Зрадник!», «Радев – друг диявола», «Ми Болгарія, ЄС і НАТО», «Радев – геть!».
Нагадаємо, у листопаді минулого року Болгарія офіційно приєдналась до країн, які надають Україні військову допомогу, а в грудні вже розпочала передачу зброї. Цього місяця з’явилася інформація, з якої випливає, що Софія почала допомагати Україні зброєю ще на початкових етапах війни, проте ніде цього не афішувала.
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