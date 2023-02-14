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Президент Болгарії вкотре виступив проти надання військової допомоги Україні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Президент Болгарії вкотре виступив проти надання військової допомоги Україні
У Софії відбулась акція протесту проти президента Румена Радева
фото з відкритих джерел

Радаєв анонсував, що Болгарія не підтримає санкції проти російського ядерного палива

Очільник Болгарії Румен Радев заявив, що надалі виступає проти відправки болгарської зброї в зону бойових дій в Україні. Про це повідомляє кореспондент «Главкому».

Радев зазначив, що тимчасовий уряд виконав рішення парламенту щодо надання Україні військової допомоги і додав, що надання нової допомоги має здійснюватись з врахуванням стану болгарської армії. За його словами, наразі потрібно думати не про послаблення оборонного потенціалу країни, а навпаки про його збереження та розвиток.

Крім того, болгарський президент заявив, що деякі місцеві партії нібито хочуть втягнути країну в ескалаційні процеси, які вони не можуть контролювати.

«Нехай партії виграють вибори, сформують уряд і візьмуть на себе відповідальність за рішення, за яким болгарська армія надасть зброю Україні. Люди, які нічого не знають у військовій справі, намагаються втягнути нас у ескалаційні процеси, які вони не можуть контролювати. Війна вже переросла у фазу повного взаємного виснаження і вона задіює всіх нас», – сказав Румен Радев.

Зазначимо, що це вже не перша така заява болгарського президента. Минулого тижня в Брюсселі, напередодні зустрічі лідерів Європейського Союзу, Радев висловив сподівання, що болгарська військова допомога Україні більше не буде надана і що замість неї «здійснюватиметься пошук мирного вирішення конфлікту». Він також додав, що Болгарія не підтримає санкції проти російського ядерного палива.

Наступного дня після таких заяв, в Софії відбулась акція протесту проти президента Радева. Під час якої протестувальники скандували «Відставка» та тримали плакати з написом «Радев геть! Зрадник!», «Радев – друг диявола», «Ми Болгарія, ЄС і НАТО», «Радев – геть!».

Нагадаємо, у листопаді минулого року Болгарія офіційно приєдналась до країн, які надають Україні військову допомогу, а в грудні вже розпочала передачу зброї. Цього місяця з’явилася інформація, з якої випливає, що Софія почала допомагати Україні зброєю ще на початкових етапах війни, проте ніде цього не афішувала. 

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Теги: Болгарія війна росія окупанти Україна

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