Естонська розвідка оцінила можливості Росії з фінансування війни проти України

Вже у першому півріччі 2023 року військові витрати РФ на 10% перевищили заплановані

Підписаний російським диктатором Володимиром Путіним військовий бюджет РФ на 2024 рік дозволяє Росії продовжувати війну проти України з такою ж інтенсивністю, як зараз. Про це заявив глава розвідцентру Сил оборони Естонії Антс Ківісельг, передає ERR.ee.

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Ківісельг зазначив, що Росія збільшила військові витрати приблизно вдвічі, притому що у 2023 році витрати РФ на ведення війни зросли до 100 млрд євро.

«Це становить приблизно третину всіх видатків уряду РФ», – підкреслив Ківісельг.

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Водночас, сказав глава розвідки, вже у першому півріччі 2023 року військові витрати РФ на 10% перевищили заплановані, що привело до необхідності ухвалювати доповнення до бюджету.

«Все це дозволяє Росії продовжувати війну з такою ж інтенсивністю, хоч і шляхом значного зниження добробуту російського суспільства», – додав він.

Глава розвідки вважає, що Росія найближчим часом не зможе здійснити оперативний прорив на фронті, проте, ймовірно, найближчими тижнями збільшить інтенсивність ударів по енергосистемі, транспортних вузлах, підприємствах, складах та телекомунікаційних центрах України, щоб «зламати дух українців та спровокувати соціальне невдоволення».

«Ми також бачимо, що Росія розпочала нові інформаційні операції проти України, щоб перенести громадську увагу із зовнішніх загроз на внутрішню ситуацію, шукаючи розбіжності та посилюючи їх», – сказав Ківісельг.

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Нагадаємо, триває 646-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 67 бойових зіткнень. Ворог завдав два ракетних та 17 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також, з початку доби російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши два керовані ракети Х-59 та 12 БпЛА типу Shahed-136/131.

Силами та засобами протиповітряної оборони знищено одну керовану ракету Х-59 та вісім ударних БпЛА. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.