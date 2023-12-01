The Economist оцінив шанси Путіна на перемогу у війні

Захід міг би зробити набагато більше, щоб розчарувати Путіна

Уперше з початку повномасштабного вторгнення в Україну виглядає так, що Володимир Путін може перемогти. Про це пише The Economist.

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Видання опублікувало статтю із назвою «Путін, схоже, перемагає у війні в Україні – поки що». На думку The Economist, вперше з початку вторгнення виглядає так, що Путін може перемогти.

Причина того, що перемога ворога у війні можлива, полягає у тому, що зараз жодна зі сторін не в змозі вигнати іншу із контрольованих територій. У боях за Авдіївку Росія втрачає понад 900 людей щодня і така війна може тривати багато років.

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«Захід міг би зробити набагато більше, щоб розчарувати Путіна. Якби він ухвалив рішення, то міг би розгорнути промислові та фінансові ресурси, які затьмарюють російські. Однак фаталізм, самовдоволення та шокуюча відсутність стратегічного бачення стають на заваді, особливо в Європі. Як заради себе, так і заради України, Захід має терміново позбутися летаргії», – пише видання.

На думку The Economist, принаймні у 2024 році Росія матиме сильніші позиції для боротьби, бо має більше безпілотників і артилерійських снарядів, які вона отримує з Ірану та Північної Кореї відповідно. А також тому, що Путін миритиметься з великими втратами серед своїх людей.

Видання пише, що просто сподіватися, що режим Путіна впаде через примусову мобілізацію, інфляцію та витрати на армію не варто, адже він може залишатися при владі роками. Саме тому Європа має розглядати Путіна як головну довгострокову загрозу своїй безпеці.

Планування оборони Європи має бути розроблено таким чином, щоб президент Росії не відчув слабкість на її флангах. The Economist додає, що найкращим способом стримати Путіна є демонстрація Європою своєї рішучості та надання протиповітряної оборони Україні та ракет великої дальності для ударів по російських шляхів постачання.

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Нагадаємо, названо крок, що зробить безцільним продовження війни для Путіна.