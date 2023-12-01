Путін збільшує російську армію на 170 тисяч

У міноборони РФ запевняють, що мобілізації нібито не передбачається

Російський диктатор Володимир Путін збільшує чисельність своєї армії. Він підписав відповідний указ. У Кремлі заявляють, що це пов'язано із так званою «СВО» та «розширенням НАТО». Про це пишуть російські ЗМІ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, Путін підписав указ про встановлення штатної чисельності Збройних сил Росії у 2,2 млн осіб. Зокрема, 1,3 із них військові.

«Збільшення чисельності військових у Збройних силах Росії реалізується поетапно коштом громадян, які виявляють бажання служити за контрактом. Збільшення штатної чисельності обумовлено зростанням загроз для Росії, пов'язаних із СВО і розширенням НАТО. Додаткове нарощування бойового складу та чисельності ЗС РФ є адекватною реакцією на агресивну діяльність НАТО. Істотного збільшення призову на строкову військову службу не планується, мобілізації не передбачено», – заявили в міноборони РФ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Підкреслимо, що загально Путін збільшив збройні сили РФ практично на 170 тис. осіб.

Нагадаємо, триває 646-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 67 бойових зіткнень. Ворог завдав два ракетних та 17 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також, з початку доби російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши два керовані ракети Х-59 та 12 БпЛА типу Shahed-136/131.

Силами та засобами протиповітряної оборони знищено одну керовану ракету Х-59 та вісім ударних БпЛА. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.