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Путін збільшує російську армію на 170 тисяч

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Путін збільшує російську армію на 170 тисяч
фото ілюстративне

У міноборони РФ запевняють, що мобілізації нібито не передбачається

Російський диктатор Володимир Путін збільшує чисельність своєї армії. Він підписав відповідний указ. У Кремлі заявляють, що це пов'язано із так званою «СВО» та «розширенням НАТО». Про це пишуть російські ЗМІ.

Зазначається, Путін підписав указ про встановлення штатної чисельності Збройних сил Росії у 2,2 млн осіб. Зокрема, 1,3 із них військові.

«Збільшення чисельності військових у Збройних силах Росії реалізується поетапно коштом громадян, які виявляють бажання служити за контрактом. Збільшення штатної чисельності обумовлено зростанням загроз для Росії, пов'язаних із СВО і розширенням НАТО. Додаткове нарощування бойового складу та чисельності ЗС РФ є адекватною реакцією на агресивну діяльність НАТО. Істотного збільшення призову на строкову військову службу не планується, мобілізації не передбачено», – заявили в міноборони РФ.

Підкреслимо, що загально Путін збільшив збройні сили РФ практично на 170 тис. осіб.

Нагадаємо, триває 646-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 67 бойових зіткнень. Ворог завдав два ракетних та 17 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також, з початку доби російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши два керовані ракети Х-59 та 12 БпЛА типу Shahed-136/131.

Силами та засобами протиповітряної оборони знищено одну керовану ракету Х-59 та вісім ударних БпЛА. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: окупанти війна путін мобілізація

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