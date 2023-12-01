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Як повалити режим Путіна? Фінляндія організовує цікаві курси для бізнесменів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Як повалити режим Путіна? Фінляндія організовує цікаві курси для бізнесменів
Фінляндія хоче поділитися досвідом зі впровадження санкцій
фото із відкритих джерел

Фінляндія пропонує всім бажаючим безкоштовні курси щодо санкцій проти Росії і обіцяє вручити сертифікат

МЗС Фінляндії організує онлайн-курси для бізнесу з практичної реалізації антиросійських санкцій з метою підвищення їхньої ефективності.

Санкції ЄС проти Росії безпрецедентно великі, що створює проблеми для багатьох операторів у практичній реалізації. «З точки зору ефективності санкцій дуже важливо, щоб і компанії, і влада знала, як їх застосовувати. Я сподіваюся, що вступний курс допоможе операторам правильно застосовувати санкції», – заявила глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен.

Валтонен зазначила, що двогодинний навчальний курс може пройти будь-хто, після реєстрації учасник отримає сертифікат про закінчення.

На сайті МЗС Фінляндії йдеться про те, що курс розповідає про основи санкцій та про те, як їх дотримуватися. Багато основних положень, таких як поняття коштів та економічних ресурсів, заморожування коштів і принципи заборони експорту та імпорту, повторюються в різних режимах санкцій. У курсі на прикладах висвітлюються санкційні положення, особливо ті, що стосуються широких санкцій проти Росії. Він містить окремий розділ щодо виявлення випадків обходу санкцій та практичні інструкції щодо виявлення слідів обходу санкцій компаніями та органами влади.

26 листопада Валтонен повідомила в інтерв'ю газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung, що митниця Фінляндії порушила понад 600 справ у зв'язку з порушеннями режиму санкцій, введених ЄС проти Росії у зв'язку з війною в Україні.

До слова, уряд Фінляндії розірвав угоду про прикордонну співпрацю з Росією, укладену у 2012 році. Про це йдеться у повідомленні фінського уряду. Припинення співпраці ініціювала російська сторона, яка ще наприкінці жовтня надіслала відповідне повідомлення МЗС Фінляндії.

Дія угоди про прикордонне співробітництво закінчиться 24 січня 2024 року. Воно діяло останні 12 років і згідно з договором, Росія та Фінляндія спільно займалися соціально-економічним розвитком прикордонних регіонів.

Раніше уряд Фінляндії вирішив закрити сім пунктів пропуску на кордоні з Росією. Прикордонне агентство Європейського Союзу Frontex направить у Фінляндію офіцерів і техніку для патрулювання кордону з РФ.

Нагадаємо, деякі держави-члени Європейського Союзу під час обговорення нового 12-го пакету санкцій виступили проти положення про жорсткі обмеження реекспорту до Росії низки європейських товарів. Про це повідомляє Reuters із посиланням на поінформовані анонімні джерела.

Деякі країни ЄС вважають, що один із пунктів наступного пакета санкцій, який має на меті завадити Росії обходити накладені обмеження, «заходить надто далеко та призведе до негативних наслідків для світової торгівлі ЄС» і виявиться безрезультатним. Йдеться про12-ту статтю пропозиції, яка дістала назву «Положення про заборону Росії». На зустрічі послів цього тижня представники деяких європейських країн заявили, що цей пункт потенційно може «створити хаос для європейських компаній в усьому світі».

Читайте також: Санкції проти Росії. Поточні результати
Теги: росія митниця санкції Фінляндія влада

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