Індія веде переговори з Росією щодо імпорту пшениці зі знижкою – Reuters

Імпорт допоможе Індії ефективніше втручатися в ринок, щоб знизити ціни на пшеницю

Уряд Індії вивчає можливість імпорту через приватну торгівлю та угоди між урядами

Індія активно обговорює можливість імпорту пшениці з Росії за ціновими умовами, які відповідають світовим ринкових цінах. Про це пише Reuters.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що імпорт допоможе Індії ефективніше втручатися в ринок, щоб знизити ціни на пшеницю, які розігріли інфляцію до 15-місячного максимуму в липні.

«Уряд вивчає можливість імпорту через приватну торгівлю та угоди між урядами. Рішення прийматиметься обережно», – каже одне з анонімних джерел.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Reuters зазначає, що Індія роками не імпортувала пшеницю через дипломатичні угоди. Востаннє Індія імпортувала значну кількість пшениці у 2017 році, коли приватні трейдери відправили 5,3 млн метричних тонн.

Нагадаємо, Індія не запросила Україну на саміт G20, натомість запросила Путіна.

Згодом міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар заявив, що таке рішення було ухвалено «з огляду на те, що G20 займається зростанням та розвитком, а не врегулюванням конфліктів».